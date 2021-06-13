Австрия
1 : 1
Северная Македония
46’   ТВ-трансляция: 

Австрия – Северная Македония – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Евро-2020

  • 13.06.2021 18:58
  • 11311 просмотров
  • 17 комментариев
Австрия – Северная Македония – 1:1. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы. Группа D. Тур 1.

Австрия – Северная Македония - 1:1

 Лаймер (18) - Пандев (28).

 Трайковски (43).

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер, Лаймер, К. Шлагер, Алаба – Забитцер – Калайджич.
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ильзанкер, Арнаутович, Гриллич, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Лазаро.
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски – Пандев, Трайковски.
Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Хасани, Костадинов, К. Велкоски, Спировски, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния).

Арбитр: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция).

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. угловой австрйцев слева - защитник выбил мяч головой.

45 мин. рефери компенсировал две минуты.

 43 мин. Трайковски въехал в ногу Драговича. Австрийцу оказывают помощь.

41 мин. Баумгартнер врезался в защитника в штрафной соперника. Нарушения не было.

39 мин. Македонцы заметно осмелели после забитого мяча. Впрочем, до опасных моментов дело не доходит.

37 мин. Ристовски пробил издали - выше ворот.

34 мин. Алаба подал угловой слева - мяч выбит.

31 мин. 56:44% - владение мячом на данный момент в пользу австрийцев. они и фолят чаще - 6:5.

 28 мин. ГОООООООООЛ! Исторечский для Северной Македонии, дебютанта Евро! Рикошет от Забитцера завершился тем, что вратарь врезался в Алабу, а мяч оказался у Пандева. Тот спокойно закатил мяч в пустые ворота!

25 мин. Македонцы завладели мячом, однако соперник уверенно держит оборону.

22 мин. Опасно! Навес слева, и Калайджич в касание пробил - не попал как следует по мячу, и тот оказался в руках голкипера.

 18 мин. ГОООООООЛ! Забитцер навесил слева, и Лаймер в прыжке замкнул передачу, послав мяч в дальний угол!

17 мин. Забитцер нарушил правила у штрафной соперника.

15 мин. Напомним, что македонцы в отборе на ЧЕ забили 15 мячей в 12 матчах - меньше всех остальных участников финальной части Евро-2020.

12 мин. Игра между штрафными. без намека на опасные моменты.

9 мин. Австрийцы больше владеют мячом, но в основном в середине поля.

6 мин. Забитцер навесил в штрафную - никто не пошел на мяч.

3 мин. Пока команды присматриваются друг к другу.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Австрия - в черных футболках и салатовых трусах, Северная Македония - в белом.

Болельщики уже на трибунах:


Македонцы опробовали газон:

Стадион готовят к матчу:

В воскресенье, 13 июня, состоится поединок чемпионата европы в группе С, в котором встречаются сборные Австрии и Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте на поле стадиона «Арена Националэ», начало в 19:00 по киевскому времени.

На последних четырех крупных турнирах сборная Австрии не смогла выиграть стартовый поединок. Однако теперь соперник явно по зубам австрийцам: команды встречались в отборе на чемпионат Европы, и оба раза победу праздновала команда Австрии. Впрочем, этот факт может стать отличной мотивацией для македонцев, для которых и сам факт выхода на Евро – уже событие!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Австрия – Северная Македония.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 13.06.2021 20:00
    0
    Хороши обе команды.Украине придётся очень сильно попотеть чтобы пройти дальше.Хотя допускаю что возможно даже с 1го места.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.06.2021 19:58
    0
    garik_trinity, 13.06.2021 19:52
    Украине смотреть и мотать на ус
    21-й у македончев технарь
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.06.2021 19:55
    0
    Болельщики уже на трибунах и все без масок...
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 13.06.2021 19:52
    0
    Украине смотреть и мотать на ус
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 19:50
    0
    мдааа,ребятки...выход из группы...с третьего места по показателям,разве что
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.06.2021 19:48
    +3
    Пандев - великий! Мастерство не пропьешь!
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 13.06.2021 19:47
    +2
    Не нужно гадать какой счёт устраивает Украину в этой игре, нужно самим выигрывать
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 13.06.2021 19:42
    +1
    Еще по голу во втором тайме, чтоб смотреть не скучно было, и норм. 2-2 нас устроит
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.06.2021 19:35
    +1
    Пока норм
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 13.06.2021 19:33
    +2
    Такие игры интересней смотреть чем игры Италии с Турками и Англичан с Хорватами, хоть автобусом никто не играет
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 19:32
    +1
    Дух Македонского явился!
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 19:30
    +6
    очень нужно, чтобы такой счёт остался до финального свистка. с обеими командами можно играть, австрия неслабая команда, но вполне проходимая для Украины
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 13.06.2021 19:28
    +2
    Урааааа
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 13.06.2021 19:27
    +1
    Македония, вперёд к победе!!!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 19:24
    0
    В таких трусах, а забивают.
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 13.06.2021 19:21
    0
    Молодцы австрияки
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 19:11
    +9
    1-1 будет хорошо
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 19:11
    +9
    1-1 будет хорошо
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 19:30
    +6
    очень нужно, чтобы такой счёт остался до финального свистка. с обеими командами можно играть, австрия неслабая команда, но вполне проходимая для Украины
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.06.2021 19:48
    +3
    Пандев - великий! Мастерство не пропьешь!
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 13.06.2021 19:47
    +2
    Не нужно гадать какой счёт устраивает Украину в этой игре, нужно самим выигрывать
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 13.06.2021 19:33
    +2
    Такие игры интересней смотреть чем игры Италии с Турками и Англичан с Хорватами, хоть автобусом никто не играет
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 13.06.2021 19:28
    +2
    Урааааа
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 13.06.2021 19:42
    +1
    Еще по голу во втором тайме, чтоб смотреть не скучно было, и норм. 2-2 нас устроит
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.06.2021 19:35
    +1
    Пока норм
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 19:32
    +1
    Дух Македонского явился!
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 13.06.2021 19:27
    +1
    Македония, вперёд к победе!!!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 13.06.2021 20:00
    0
    Хороши обе команды.Украине придётся очень сильно попотеть чтобы пройти дальше.Хотя допускаю что возможно даже с 1го места.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.06.2021 19:58
    0
    garik_trinity, 13.06.2021 19:52
    Украине смотреть и мотать на ус
    21-й у македончев технарь
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.06.2021 19:55
    0
    Болельщики уже на трибунах и все без масок...
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 13.06.2021 19:52
    0
    Украине смотреть и мотать на ус
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 19:50
    0
    мдааа,ребятки...выход из группы...с третьего места по показателям,разве что
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 19:24
    0
    В таких трусах, а забивают.
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 13.06.2021 19:21
    0
    Молодцы австрияки
    Ссылка
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