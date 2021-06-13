Чемпионат Европы. Группа D. Тур 1.

Австрия – Северная Македония - 1:1



Лаймер (18) - Пандев (28).



Трайковски (43).

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер, Лаймер, К. Шлагер, Алаба – Забитцер – Калайджич.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ильзанкер, Арнаутович, Гриллич, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Лазаро.

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски – Пандев, Трайковски.

Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Хасани, Костадинов, К. Велкоски, Спировски, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния).

Арбитр: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция).

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. угловой австрйцев слева - защитник выбил мяч головой.

45 мин. рефери компенсировал две минуты.

43 мин. Трайковски въехал в ногу Драговича. Австрийцу оказывают помощь.

41 мин. Баумгартнер врезался в защитника в штрафной соперника. Нарушения не было.

39 мин. Македонцы заметно осмелели после забитого мяча. Впрочем, до опасных моментов дело не доходит.

37 мин. Ристовски пробил издали - выше ворот.

34 мин. Алаба подал угловой слева - мяч выбит.

31 мин. 56:44% - владение мячом на данный момент в пользу австрийцев. они и фолят чаще - 6:5.



28 мин. ГОООООООООЛ! Исторечский для Северной Македонии, дебютанта Евро! Рикошет от Забитцера завершился тем, что вратарь врезался в Алабу, а мяч оказался у Пандева. Тот спокойно закатил мяч в пустые ворота!



25 мин. Македонцы завладели мячом, однако соперник уверенно держит оборону.

22 мин. Опасно! Навес слева, и Калайджич в касание пробил - не попал как следует по мячу, и тот оказался в руках голкипера.



18 мин. ГОООООООЛ! Забитцер навесил слева, и Лаймер в прыжке замкнул передачу, послав мяч в дальний угол!



17 мин. Забитцер нарушил правила у штрафной соперника.



15 мин. Напомним, что македонцы в отборе на ЧЕ забили 15 мячей в 12 матчах - меньше всех остальных участников финальной части Евро-2020.



12 мин. Игра между штрафными. без намека на опасные моменты.



9 мин. Австрийцы больше владеют мячом, но в основном в середине поля.

6 мин. Забитцер навесил в штрафную - никто не пошел на мяч.

3 мин. Пока команды присматриваются друг к другу.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Австрия - в черных футболках и салатовых трусах, Северная Македония - в белом.



Болельщики уже на трибунах:





Македонцы опробовали газон:



Стадион готовят к матчу:



В воскресенье, 13 июня, состоится поединок чемпионата европы в группе С, в котором встречаются сборные Австрии и Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте на поле стадиона «Арена Националэ», начало в 19:00 по киевскому времени.

На последних четырех крупных турнирах сборная Австрии не смогла выиграть стартовый поединок. Однако теперь соперник явно по зубам австрийцам: команды встречались в отборе на чемпионат Европы, и оба раза победу праздновала команда Австрии. Впрочем, этот факт может стать отличной мотивацией для македонцев, для которых и сам факт выхода на Евро – уже событие!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Австрия – Северная Македония.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА