Доннарума вошел в десятку самых молодых голкиперов в истории Евро

Место в воротах сборной Италии в матче-открытии Евро-2020 прогнозируемо занял Джанлуиджи Доннарума. При этом он стал самым молодым голкипером «синих» в финальных турнирах чемпионатов Европы - 22 года 106 дней. В более юном возрасте выступали на ЧЕ только 5 вратарей.

К слову, на EURO-2020 Джиджи моложе всех своих коллег по амплуа, кроме нашего 19-летнего Анатолия Трубина, который, если появится на поле в каком-либо матче, может стать рекордсменом финальных турниров.

Самые молодые вратари финальных турниров чемпионатов Европы