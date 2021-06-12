Доннарума вошел в десятку самых молодых голкиперов в истории Евро

Место в воротах сборной Италии в матче-открытии Евро-2020 прогнозируемо занял Джанлуиджи Доннарума. При этом он стал самым молодым голкипером «синих» в финальных турнирах чемпионатов Европы - 22 года 106 дней. В более юном возрасте выступали на ЧЕ только 5 вратарей.
К слову, на EURO-2020 Джиджи моложе всех своих коллег по амплуа, кроме нашего 19-летнего Анатолия Трубина, который, если появится на поле в каком-либо матче, может стать рекордсменом финальных турниров.
Самые молодые вратари финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Вратарь
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
21 год 108 дней
|
Хосе ИРИБАР
|
Испания
|
17.06.1964
|
Венгрия
|
2:1
|
22 года 20 дней
|
Лейф НИЛЬСЕН
|
Дания
|
17.06.1964
|
СССР
|
0:3
|
22 года 26 дней
|
Петр ЧЕХ
|
Чехия
|
15.06.2004
|
Латвия
|
2:1
|
22 года 51 день
|
Войцех ЩЕНСНЫ
|
Польша
|
08.06.2012
|
Греция
|
1:1
|
22 года 63 дня
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
Россия
|
09.06.2008
|
Испания
|
1:4
|
22 года 106 дней
|
Джанлуиджи ДОННАРУМА
|
Италия
|
11.06.2021
|
Турция
|
3:0
|
22 года 169 дней
|
Жан ТАЙАНДЬЕ
|
Франция
|
09.07.1960
|
Чехословакия
|
0:2
|
22 года 188 дней
|
Милутин ШОШКИЧ
|
Югославия
|
06.07.1960
|
Франция
|
5:4
|
22 года 255 дней
|
Андреас ИСАКССОН
|
Швеция
|
14.06.2004
|
Болгария
|
5:0
|
22 года 355 дней
|
Дэнни УОРД
|
Уэльс
|
11.06.2016
|
Словакия
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Такой молодой, а кажется, что он уже 100 лет за Милан играет.
Такой молодой, а кажется, что он уже 100 лет за Милан играет.
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