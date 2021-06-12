Доннарума вошел в десятку самых молодых голкиперов в истории Евро

Моложе итальянца на EURO-2020 только наш Анатолий Трубин

  • 12.06.2021 09:46
  • 492 просмотра
  • 1 комментарий
Доннарума вошел в десятку самых молодых голкиперов в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Место в воротах сборной Италии в матче-открытии Евро-2020 прогнозируемо занял Джанлуиджи Доннарума. При этом он стал самым молодым голкипером «синих» в финальных турнирах чемпионатов Европы - 22 года 106 дней. В более юном возрасте выступали на ЧЕ только 5 вратарей.

К слову, на EURO-2020 Джиджи моложе всех своих коллег по амплуа, кроме нашего 19-летнего Анатолия Трубина, который, если появится на поле в каком-либо матче, может стать рекордсменом финальных турниров.

Самые молодые вратари финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Вратарь

Сборная

Дата

Соперник

Счет

21 год 108 дней

Хосе ИРИБАР

Испания

17.06.1964

Венгрия

2:1

22 года 20 дней

Лейф НИЛЬСЕН

Дания

17.06.1964

СССР

0:3

22 года 26 дней

Петр ЧЕХ

Чехия

15.06.2004

Латвия

2:1

22 года 51 день

Войцех ЩЕНСНЫ

Польша

08.06.2012

Греция

1:1

22 года 63 дня

Игорь АКИНФЕЕВ

Россия

09.06.2008

Испания

1:4

22 года 106 дней

Джанлуиджи ДОННАРУМА

Италия

11.06.2021

Турция

3:0

22 года 169 дней

Жан ТАЙАНДЬЕ

Франция

09.07.1960

Чехословакия

0:2

22 года 188 дней

Милутин ШОШКИЧ

Югославия

06.07.1960

Франция

5:4

22 года 255 дней

Андреас ИСАКССОН

Швеция

14.06.2004

Болгария

5:0

22 года 355 дней

Дэнни УОРД

Уэльс

11.06.2016

Словакия

2:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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Комментарии
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 10:15
    0
    Две М: Gianluigi Donnarumma.
    Такой молодой, а кажется, что он уже 100 лет за Милан играет.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 10:15
    0
    Две М: Gianluigi Donnarumma.
    Такой молодой, а кажется, что он уже 100 лет за Милан играет.
    Ссылка
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