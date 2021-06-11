«Слоган Героям слава нужно прикрыть». УЕФА будет проверять сборную Украину

Закроем слоган картой Украины

  • 11.06.2021 22:22
  • 4532 просмотра
  • 22 комментария
«Слоган Героям слава нужно прикрыть». УЕФА будет проверять сборную Украину
© uaf.ua

По информации российских источников, которые сильно озабочены формой сборной Украины, слоган «Героям слава» на экипировке будет прикрыт.

«Украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки».

«Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», — сообщили в УЕФА.

Президент УАФ Андрей Павелко ранее сообщил, что слоган будет прикрыт картой Украины.

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Источник — Спорт-Экспресс

(27 голосов)

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Комментарии
    asonassa1983
    online
      asonassa1983, 11.06.2021 23:37
    -1
    ну і ще одна цікава ідея) https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4310775968967059
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.06.2021 23:34
    0
    Павелка как всегда в своем репертуаре - подный бред пытается преподнести как взятие Рейстага 2 мая 1945 года... А народ ведется на этот маразм.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 11.06.2021 23:30
    0
    Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:43
    Кстати - Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - это чисто футбольная речевка, первая её часть
    Бля на чемпионате это ещё не пелось) будет весело
    Ссылка
    asonassa1983
    online
      asonassa1983, 11.06.2021 23:25
    0
    Все, що намагаються штучно заборонити стає трендом). Тож початок непоганий. Непотрібні написи. Ми і так все розуміємо! Героям Слава!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 11.06.2021 23:20
    +2
    итак прикроют то, что и так не попадает на глаза...прикроют картой Украины с Крымом...картой, которая уже есть на самом видном месте и там так и останется... Мокша будет радоваться...ну и нехай, все главное и на видном месте осталось + у них хорошо подгорели ****
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.06.2021 22:59
    -1
    Я вам ото прикрию
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 11.06.2021 22:58
    0
    тю,
    добавить "Героям слава!" на герб странв или на эмблему УАФ - ни у одной газпромовской или прогазпромовской б**ди не будет повода добараться
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:49
    +3
    В любом случае Украина уже выиграла, даже если займут последнее место. Такого горения ниже копчика у запоребриков давно никто не видел
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:43
    +3
    Кстати - Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - это чисто футбольная речевка, первая её часть
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 11.06.2021 22:41
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Давайте на такие вещи не обращать внимания, и просто игнорировать, нас должен интересовать, только спортивный аспект
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 22:40
    +5
    Сначала Павелка выдал поездку на штатное мероприятие от УЕФА - как частную поездку для решения интересов Украины
    Теперь же попытался неумело свой зашквар выдать за положительный результат .
    ——
    Но главный месседжи футболки конечно и так будут видеть миллионы людей на груди наших игроков
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:40
    +4
    Прикрыть надписью "смерть ворогам"
    Или речевкой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 11.06.2021 22:38
    +1
    Petro_ua, 11.06.2021 22:32
    Потрібно було подавати апеляцію до спортивного суду!
    Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
    А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
    Когда мы апелляции выигрывали? А потом дисквалификация постфактум и штрафы.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 22:35
    +3
    Petro_ua, 11.06.2021 22:32
    Потрібно було подавати апеляцію до спортивного суду!
    Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
    А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
    який нафік суд? це ж екіпіровка просто. це як цирк б виглядало. можна б було вийти без змін і лекати на реакцію уєфа але навіщо таким ризикувати? тут хіба в цивільний суд за втрачені гроші і тп і тд. Але так виглядає що це тільке допоможе продати більше футболок
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 22:34
    +3
    Ruud, 11.06.2021 22:29
    если он на внутренней стороне, зачем его вообще закрывать или просто работенки подкинули делегатам?
    Затем что в России это преподнесут как победу. Ну какая страна, такие и победы
    Ссылка
    Petro_ua
      Petro_ua, 11.06.2021 22:32
    -5
    firstromario, 11.06.2021 22:28
    я не розумію, а що він міг зробити? таких грошей як газпром він точно не зміг би занести.
    Потрібно було подавати апеляцію до спортивного суду!
    Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
    А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 11.06.2021 22:31
    -7
    Пусть бабки в бюджет УАФ за срочные полёты вернёт. Решака)))
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 22:31
    +3
    Ruud, 11.06.2021 22:29
    если он на внутренней стороне, зачем его вообще закрывать или просто работенки подкинули делегатам?
    ну за щось газпром ж гроші платив. лишній раз на карту україни подивляться
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 11.06.2021 22:29
    0
    если он на внутренней стороне, зачем его вообще закрывать или просто работенки подкинули делегатам?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 22:28
    +1
    Petro_ua, 11.06.2021 22:26
    Павелко лох!
    Це було питання принципу!
    я не розумію, а що він міг зробити? таких грошей як газпром він точно не зміг би занести.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 22:40
    +5
    Сначала Павелка выдал поездку на штатное мероприятие от УЕФА - как частную поездку для решения интересов Украины
    Теперь же попытался неумело свой зашквар выдать за положительный результат .
    ——
    Но главный месседжи футболки конечно и так будут видеть миллионы людей на груди наших игроков
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 11.06.2021 22:26
    +5
    Пусть у футболистов из России трусы проверят, вдруг там что-то написяно
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:40
    +4
    Прикрыть надписью "смерть ворогам"
    Или речевкой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:49
    +3
    В любом случае Украина уже выиграла, даже если займут последнее место. Такого горения ниже копчика у запоребриков давно никто не видел
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:43
    +3
    Кстати - Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - это чисто футбольная речевка, первая её часть
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 22:35
    +3
    Petro_ua, 11.06.2021 22:32
    Потрібно було подавати апеляцію до спортивного суду!
    Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
    А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
    який нафік суд? це ж екіпіровка просто. це як цирк б виглядало. можна б було вийти без змін і лекати на реакцію уєфа але навіщо таким ризикувати? тут хіба в цивільний суд за втрачені гроші і тп і тд. Але так виглядає що це тільке допоможе продати більше футболок
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 22:34
    +3
    Ruud, 11.06.2021 22:29
    если он на внутренней стороне, зачем его вообще закрывать или просто работенки подкинули делегатам?
    Затем что в России это преподнесут как победу. Ну какая страна, такие и победы
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 22:31
    +3
    Ruud, 11.06.2021 22:29
    если он на внутренней стороне, зачем его вообще закрывать или просто работенки подкинули делегатам?
    ну за щось газпром ж гроші платив. лишній раз на карту україни подивляться
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 11.06.2021 23:20
    +2
    итак прикроют то, что и так не попадает на глаза...прикроют картой Украины с Крымом...картой, которая уже есть на самом видном месте и там так и останется... Мокша будет радоваться...ну и нехай, все главное и на видном месте осталось + у них хорошо подгорели ****
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 11.06.2021 22:38
    +1
    Petro_ua, 11.06.2021 22:32
    Потрібно було подавати апеляцію до спортивного суду!
    Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
    А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
    Когда мы апелляции выигрывали? А потом дисквалификация постфактум и штрафы.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 22:28
    +1
    Petro_ua, 11.06.2021 22:26
    Павелко лох!
    Це було питання принципу!
    я не розумію, а що він міг зробити? таких грошей як газпром він точно не зміг би занести.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.06.2021 23:34
    0
    Павелка как всегда в своем репертуаре - подный бред пытается преподнести как взятие Рейстага 2 мая 1945 года... А народ ведется на этот маразм.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 11.06.2021 23:30
    0
    Олег Мандрівник, 11.06.2021 22:43
    Кстати - Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - это чисто футбольная речевка, первая её часть
    Бля на чемпионате это ещё не пелось) будет весело
    Ссылка
    asonassa1983
    online
      asonassa1983, 11.06.2021 23:25
    0
    Все, що намагаються штучно заборонити стає трендом). Тож початок непоганий. Непотрібні написи. Ми і так все розуміємо! Героям Слава!
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 11.06.2021 22:58
    0
    тю,
    добавить "Героям слава!" на герб странв или на эмблему УАФ - ни у одной газпромовской или прогазпромовской б**ди не будет повода добараться
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 11.06.2021 22:29
    0
    если он на внутренней стороне, зачем его вообще закрывать или просто работенки подкинули делегатам?
    Ссылка
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