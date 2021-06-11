«Слоган Героям слава нужно прикрыть». УЕФА будет проверять сборную Украину

По информации российских источников, которые сильно озабочены формой сборной Украины, слоган «Героям слава» на экипировке будет прикрыт.
«Украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки».
«Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», — сообщили в УЕФА.
Президент УАФ Андрей Павелко ранее сообщил, что слоган будет прикрыт картой Украины.
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Источник — Спорт-Экспресс
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добавить "Героям слава!" на герб странв или на эмблему УАФ - ни у одной газпромовской или прогазпромовской б**ди не будет повода добараться
Теперь же попытался неумело свой зашквар выдать за положительный результат .
——
Но главный месседжи футболки конечно и так будут видеть миллионы людей на груди наших игроков
Или речевкой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
Це було питання принципу!
Теперь же попытался неумело свой зашквар выдать за положительный результат .
——
Но главный месседжи футболки конечно и так будут видеть миллионы людей на груди наших игроков
Или речевкой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
Апеляцію за декілька днів не розглядають, а це б означало, що збірна грала б на Євро з написом Героям слава!
А наша федерація піджала хвіст і прийняла принизливе необґрунтоване рішення продажного уєфа!
Це було питання принципу!
добавить "Героям слава!" на герб странв или на эмблему УАФ - ни у одной газпромовской или прогазпромовской б**ди не будет повода добараться
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