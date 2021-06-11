Дания
0 : 0
Финляндия
12.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Дания – Финляндия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 11.06.2021 18:28
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Дания – Финляндия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.

Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартую бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.

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Источник — Sport.ua

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