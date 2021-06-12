Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Дания – Финляндия - 0:0
Лод, 4
Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Хойбьерг, Эриксен – Винн, Брайтвейт, Поульсен.
Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Вестергор, Сков-Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.
Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв, Камара, Лод – Пукки, Похьянпало.
Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Йенсен, Шюллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).
UPD. ОФИЦИАЛЬНО: Матч Дании и Финляндии будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву.
Игра перенесена на завтра, 13 июня, начало в 12:00.
Сообщение от УЕФА: "После неотложной медицинской помощи с участием игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, состоится кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, и дополнительная информация будет собщена в 19:45 по центральноевропейскому времени (20:45 по Киеву). Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось".
Вроде в сознании! Держись, Кристиан!🙏🏻🙏🏻🙏🏻#Eriksen #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/1AyOATA7mC— Denis Al-Yusifi (@all_yousee) June 12, 2021
Эриксена увезли на карете «скорой помощи» за пределы стадиона.
"Матч приостановлен по медицинским соображениям", – гласит сайт УЕФА.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! #ЗДОРОВЬЯЭРИКСЕНУ
45+11 мин. ЭРИКСЕНА УВОЗЯТ НА НОСИЛКАХ!
45+9 мин. ФИННЫ УХОДЯТ В РАЗДЕВАЛКУ!
45+7 мин. Наставник Дании выдвинулся к эпизоду.
45+4 мин. Тейлор что-то обсуждает с Хьюлмандом.
45+1 мин. Искусственное дыхание делают медики пострадавшему.
45 мин. Все в шоке, но никто не понимает, что происходит.
44 мин. Игроки Дании окружили место падения партнера, блокируя обзор камеры.
43 мин. ЭРИКСЕН РУХНУЛ НА ГАЗОН В ЛЕВОМ ФЛАНГЕ АТАКИ! БЕЗ СОЗНАНИЯ!
42 мин. В руки Градецки сбросил мяч Васс, замыкая подачу на дальнюю штангу с левого фланга.
40 мин. Закрученный удар Брайтвейта со входа в левый фланг штрафной был исполнен слишком посредственно.
38 мин. Проход Райколы в правом фланге атаки был остановлен силовым приемом Мехле, но дело обошлось без фола.
36 мин. Мехле навешивал с левого фланга, но Градецки во вратарской был самым успешным.
35 мин. Эриксен подавал угловой с левого фланга, а на ближней штанге О’Шонесси настолько неудачно подставился под мяч, что разбил нос.
33 мин. Лод перевел на угловой подачу с левого фланга от Мехле.
31 мин. Игра была возобновлена.
29 мин. Уронен и Градецки шли на подачу соперников с левого фланга, столкнулись, а теперь – полевой игрок не может встать.
27 мин. Кристенсен отмахнулся от Пукки в центре поля во время выноса мяча.
25 мин. МОМЕНТ! Брайтвейт получил момент для рывка в левый фланг штрафной, но в завершении пробил в сторону от ближней штанги!
23 мин. ОПАСНО! Кьер упустил контроль в центре поля, после чего с большим трудом сумел притормозить Пукки!
22 мин. МОМЕНТ! Подача Эриксена с углового на правом фланге пошла в дальнюю сторону штрафной на Дилейни, который затем со второго касания отпарвил мяч над воротами!
21 мин. Дания удерживает контроль на чужой половине.
19 мин. МОМЕНТ! Резкий, но читаемый, выстрел с правого фланга с дальней дистанции от Эриксена в дальний угол – Градецки справился!
17 мин. Камара ускорился в очередной раз в левом фланге, но Васс никуда его не пустил.
15 мин. МОМЕНТ! Хойберг замкнул головой подачу с левого фланга от Дилейни, но Градецки сумел добраться до мяча, который шел под перекладину!
14 мин. Кристенсен сбил рывок Камара по левому флангу.
13 мин. Градецки перехватил навес Эриксена с углового на правом фланге, но потом кинул мяч в голову Брайтвейта. Арбитры увидели фол в атаке.
11 мин. Араюури лег под удар Эриксена с правого фланга штрафной.
9 мин. Брайтвейт ускорялся под пас на ход в правый фланг штрафной, но Эриксен устраивал стенку слишком резко.
8 мин. МОМЕНТ! Удар Винна из зоны перед штрафной направлялся в левый угол, но Градецки достал мяч у штанги, отбил перед собой, а оборона вынесла на угловой!
6 мин. ОПАСНО! Какая-то паника в действиях Градецки при фиксации передачи Эриксена с левого фланга, Брайтвейт мог и замкнуть отскок!
4 мин. Таки зажали Лода в правом фланге атаки, после чего именно ему пришлось рубить Брайтвейта подкатом в контратаке.
2 мин. А теперь уже Васси и Камара сошлись в левом фланге атаки финнов. Выиграл датчанин.
1 мин. Камара ударил по ногам Васса в левом фланге обороны.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.
Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартуют бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Его увезли со стадиона на скорой.
даже если он был без симптомов,
что только подтверждает серъёзность ситуации во всём мире
Его увезли со стадиона на скорой.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.