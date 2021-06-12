Дания
0 : 0
Финляндия
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Дания – Финляндия – 0:0. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 12.06.2021 21:09
  • 40829 просмотров
  • 83 комментария
Дания – Финляндия – 0:0. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Дания – Финляндия - 0:0

Лод, 4

Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Хойбьерг, Эриксен – Винн, Брайтвейт, Поульсен.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Вестергор, Сков-Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв, Камара, Лод – Пукки, Похьянпало.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Йенсен, Шюллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).

UPD. ОФИЦИАЛЬНО: Матч Дании и Финляндии будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву.

Игра перенесена на завтра, 13 июня, начало в 12:00.

Сообщение от УЕФА: "После неотложной медицинской помощи с участием игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, состоится кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, и дополнительная информация будет собщена в 19:45 по центральноевропейскому времени (20:45 по Киеву). Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось".

Эриксена увезли на карете «скорой помощи» за пределы стадиона.

"Матч приостановлен по медицинским соображениям", – гласит сайт УЕФА.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! #ЗДОРОВЬЯЭРИКСЕНУ

 

Getty Images/Global Images Ukraine

45+11 мин. ЭРИКСЕНА УВОЗЯТ НА НОСИЛКАХ!

Getty Images/Global Images Ukraine

45+9 мин. ФИННЫ УХОДЯТ В РАЗДЕВАЛКУ!

45+7 мин. Наставник Дании выдвинулся к эпизоду.

Getty Images/Global Images Ukraine

45+4 мин. Тейлор что-то обсуждает с Хьюлмандом.

45+1 мин. Искусственное дыхание делают медики пострадавшему.

45 мин. Все в шоке, но никто не понимает, что происходит.

44 мин. Игроки Дании окружили место падения партнера, блокируя обзор камеры.

43 мин. ЭРИКСЕН РУХНУЛ НА ГАЗОН В ЛЕВОМ ФЛАНГЕ АТАКИ! БЕЗ СОЗНАНИЯ!

42 мин. В руки Градецки сбросил мяч Васс, замыкая подачу на дальнюю штангу с левого фланга.

40 мин. Закрученный удар Брайтвейта со входа в левый фланг штрафной был исполнен слишком посредственно.

38 мин. Проход Райколы в правом фланге атаки был остановлен силовым приемом Мехле, но дело обошлось без фола.

Getty Images/Global Images Ukraine

36 мин. Мехле навешивал с левого фланга, но Градецки во вратарской был самым успешным.

35 мин. Эриксен подавал угловой с левого фланга, а на ближней штанге О’Шонесси настолько неудачно подставился под мяч, что разбил нос.

33 мин. Лод перевел на угловой подачу с левого фланга от Мехле.

31 мин. Игра была возобновлена.

29 мин. Уронен и Градецки шли на подачу соперников с левого фланга, столкнулись, а теперь – полевой игрок не может встать.

Getty Images/Global Images Ukraine

27 мин. Кристенсен отмахнулся от Пукки в центре поля во время выноса мяча.

25 мин. МОМЕНТ! Брайтвейт получил момент для рывка в левый фланг штрафной, но в завершении пробил в сторону от ближней штанги!

Getty Images/Global Images Ukraine

23 мин. ОПАСНО! Кьер упустил контроль в центре поля, после чего с большим трудом сумел притормозить Пукки!

22 мин. МОМЕНТ! Подача Эриксена с углового на правом фланге пошла в дальнюю сторону штрафной на Дилейни, который затем со второго касания отпарвил мяч над воротами!

21 мин. Дания удерживает контроль на чужой половине.

19 мин. МОМЕНТ! Резкий, но читаемый, выстрел с правого фланга с дальней дистанции от Эриксена в дальний угол – Градецки справился!

17 мин. Камара ускорился в очередной раз в левом фланге, но Васс никуда его не пустил.
 

Getty Images/Global Images Ukraine

15 мин. МОМЕНТ! Хойберг замкнул головой подачу с левого фланга от Дилейни, но Градецки сумел добраться до мяча, который шел под перекладину!

14 мин. Кристенсен сбил рывок Камара по левому флангу.

13 мин. Градецки перехватил навес Эриксена с углового на правом фланге, но потом кинул мяч в голову Брайтвейта. Арбитры увидели фол в атаке.

11 мин. Араюури лег под удар Эриксена с правого фланга штрафной.

9 мин. Брайтвейт ускорялся под пас на ход в правый фланг штрафной, но Эриксен устраивал стенку слишком резко.

8 мин. МОМЕНТ! Удар Винна из зоны перед штрафной направлялся в левый угол, но Градецки достал мяч у штанги, отбил перед собой, а оборона вынесла на угловой!

6 мин. ОПАСНО! Какая-то паника в действиях Градецки при фиксации передачи Эриксена с левого фланга, Брайтвейт мог и замкнуть отскок!
 

Getty Images/Global Images Ukraine


 4 мин. Таки зажали Лода в правом фланге атаки, после чего именно ему пришлось рубить Брайтвейта подкатом в контратаке.

2 мин. А теперь уже Васси и Камара сошлись в левом фланге атаки финнов. Выиграл датчанин.

1 мин. Камара ударил по ногам Васса в левом фланге обороны.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine



В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.

Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартуют бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 21:11
    +1
    Поле поливают, значит играть будут сегодня
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 12.06.2021 21:01
    0
    Yura Юрий, 12.06.2021 21:00
    это лишнее доказательство, что можно с жизнью абсолютно здоровому мужику попрощаться моментально... цените жизнь.
    100%
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 21:01
    +1
    umnuy2, 12.06.2021 20:59
    или у нас в больнице где-то в райцентре а не в Киеве в Феовании
    у нас в стране как в дикой природе, выживает сильнейший...ну и богатейщий, как обычно. Ну бывают медики от бога, голыми руками откачают, но это единицы
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 21:00
    +2
    это лишнее доказательство, что можно с жизнью абсолютно здоровому мужику попрощаться моментально... цените жизнь.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:59
    -4
    Mac_Gyver, 12.06.2021 20:49
    Твоя антирелигиозная пропаганда сейчас несколько не к месту.
    а почему религиозную пропаганду везде пхнут по поводу и без повода? Этот самообман, забирающий время, нужно прекращать.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.06.2021 20:59
    0
    Yura Юрий, 12.06.2021 20:55
    повезло что медики рядом были, а если бы не вовремя матча а ночью или на прогулке....не откачали бы
    или у нас в больнице где-то в райцентре а не в Киеве в Феовании
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 20:58
    0
    Viktorio, 12.06.2021 20:56
    як інсульт, то фігово ...досить фігово
    но он реально отрубился...100% пудово в голове замкнуло, сосуды или что то типа того....за сердце или там за шею не хватался....
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:57
    -1
    Yura Юрий, 12.06.2021 20:55
    повезло что медики рядом были, а если бы не вовремя матча а ночью или на прогулке....не откачали бы
    да, минута промедления и гаплык
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 12.06.2021 20:57
    +3
    ЗДОРОВ"Я КРІСТІАНУ! Дай БОЖЕ щоб вижив! (там все дуже хреново)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 20:56
    0
    если это не последствия переутомления и что то типо того, то с футболом ему придеться завязать
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 12.06.2021 20:56
    0
    Yura Юрий, 12.06.2021 20:54
    скорее инсульт
    як інсульт, то фігово ...досить фігово
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 20:55
    +2
    Andy Chak, 12.06.2021 20:33
    Слава Богу живий, стан стабільний!!!
    повезло что медики рядом были, а если бы не вовремя матча а ночью или на прогулке....не откачали бы
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 20:54
    0
    bearman, 12.06.2021 20:48
    пишуть що інфаркт
    скорее инсульт
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 20:53
    0
    bearman, 12.06.2021 20:42
    ніби переносять на 11.00 завтра
    Завтра в 12:00.
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 12.06.2021 20:51
    -3
    D.Lanskoy, 12.06.2021 20:50
    Не удивлюсь, если это рашка мутит. Вывести из строя лидера соперника, чтобы было проще. Финны по силам, датчане ослаблены, бельгийцам не зазорно проиграть.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.06.2021 20:50
    +1
    Не удивлюсь, если это рашка мутит. Вывести из строя лидера соперника, чтобы было проще. Финны по силам, датчане ослаблены, бельгийцам не зазорно проиграть.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:49
    +3
    pl2012ua, 12.06.2021 20:15
    не знал, что тут столько необразованных (верующих). Ребят, вы хоть какие-то книжки почитайте, кроме еврейских народных сказок.
    Твоя антирелигиозная пропаганда сейчас несколько не к месту.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 20:48
    0
    Ligeros-Partagas, 12.06.2021 20:45
    Соглашусь. Еще до конца не изучены последствия переболевших Covid. Слышал, что уже отмечались случаи инфаркта и инсульта...Мы себе не представляем насколько коварна эта болезнь.
    На грипп тоже плевали. А потом в 40 лет инфаркты и инсульты у непьющих и некурящих.
    Ссылка
    bearman
      bearman, 12.06.2021 20:48
    0
    пишуть що інфаркт
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:47
    +1
    Ligeros-Partagas, 12.06.2021 20:45
    Соглашусь. Еще до конца не изучены последствия переболевших Covid. Слышал, что уже отмечались случаи инфаркта и инсульта...Мы себе не представляем насколько коварна эта болезнь.
    У матери знакомого случился инсульт через две недели после ковида. Думаю, это не редкость.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.06.2021 20:00
    +9
    Здоровья Эриксену! Молимся за него!
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 12.06.2021 19:57
    +7
    olexyn, 12.06.2021 19:56
    вперед ногами?
    Заглохни, урод!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.06.2021 19:56
    +6
    olexyn, 12.06.2021 19:56
    вперед ногами?
    Йди в очко
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 19:52
    +6
    И какой после этого может быть теперь футбол? Ужас.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 20:33
    +5
    Слава Богу живий, стан стабільний!!!
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 20:04
    +5
    Молимся за тебя Эриксен!!!!!!Здоровья здоровья здоровья
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 19:54
    +5
    Да Бог Еріксену здоров'я і довгих років життя!
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 12.06.2021 20:34
    +4
    думаю в 21.00 продовжать
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 20:21
    +4
    Кристиан Эриксен покидал поле в сознании.
    Его увезли со стадиона на скорой.
    Ссылка
    Akeellawar
    online
      Akeellawar, 12.06.2021 20:19
    +4
    Є фото де еріксона забирають зі стадіону і він уже в свідомості. Якщо це комусь ще цікаво
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:02
    +4
    Сразу было понятно, что что-то серьёзное. Не представляют как такой матч можно доиграть. А жаль, это была первая толковая игра на Евро.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 19:50
    +4
    европа блд где Скорая реанимация???
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 12.06.2021 20:57
    +3
    ЗДОРОВ"Я КРІСТІАНУ! Дай БОЖЕ щоб вижив! (там все дуже хреново)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:49
    +3
    pl2012ua, 12.06.2021 20:15
    не знал, что тут столько необразованных (верующих). Ребят, вы хоть какие-то книжки почитайте, кроме еврейских народных сказок.
    Твоя антирелигиозная пропаганда сейчас несколько не к месту.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 12.06.2021 20:18
    +3
    уже є фото де він притомний з маскою на ношах
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.06.2021 19:51
    +3
    Кошмар... даже не хочется думать что там...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 21:00
    +2
    это лишнее доказательство, что можно с жизнью абсолютно здоровому мужику попрощаться моментально... цените жизнь.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 20:55
    +2
    Andy Chak, 12.06.2021 20:33
    Слава Богу живий, стан стабільний!!!
    повезло что медики рядом были, а если бы не вовремя матча а ночью или на прогулке....не откачали бы
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
      Ligeros-Partagas, 12.06.2021 20:45
    +2
    olshody, 12.06.2021 20:10
    это может быть осложнение после перенесённого Ковида,
    даже если он был без симптомов,
    что только подтверждает серъёзность ситуации во всём мире
    Соглашусь. Еще до конца не изучены последствия переболевших Covid. Слышал, что уже отмечались случаи инфаркта и инсульта...Мы себе не представляем насколько коварна эта болезнь.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:22
    +2
    olshody, 12.06.2021 20:21
    Кристиан Эриксен покидал поле в сознании.
    Его увезли со стадиона на скорой.
    Ура
    Ссылка
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