Дания
0 : 0
Финляндия
14’   ТВ-трансляция: 

Дания – Финляндия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 12.06.2021 18:56
  • 2224 просмотра
  • 2 комментария
Дания – Финляндия – 0:0. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Дания – Финляндия - 0:0

Лод, 4

Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Хойбьерг, Эриксен – Винн, Брайтвейт, Поульсен.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Вестергор, Сков-Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв, Камара, Лод – Пукки, Похьянпало.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Йенсен, Шюллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).

15 мин. МОМЕНТ! Хойберг замкнул головой подачу с левого фланга от Дилейни, но Градецки сумел добраться до мяча, который шел под перекладину!

14 мин. Кристенсен сбил рывок Камара по левому флангу.

13 мин. Градецки перехватил навес Эриксена с углового на правом фланге, но потом кинул мяч в голову Брайтвейта. Арбитры увидели фол в атаке.

11 мин. Араюури лег под удар Эриксена с правого фланга штрафной.

9 мин. Брайтвейт ускорялся под пас на ход в правый фланг штрафной, но Эриксен устраивал стенку слишком резко.

8 мин. МОМЕНТ! Удар Винна из зоны перед штрафной направлялся в левый угол, но Градецки достал мяч у штанги, отбил перед собой, а оборона вынесла на угловой!

6 мин. ОПАСНО! Какая-то паника в действиях Градецки при фиксации передачи Эриксена с левого фланга, Брайтвейт мог и замкнуть отскок!
 

Getty Images/Global Images Ukraine


 4 мин. Таки зажали Лода в правом фланге атаки, после чего именно ему пришлось рубить Брайтвейта подкатом в контратаке.

2 мин. А теперь уже Васси и Камара сошлись в левом фланге атаки финнов. Выиграл датчанин.

1 мин. Камара ударил по ногам Васса в левом фланге обороны.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine



В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.

Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартуют бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 12.06.2021 19:03
    -1
    оп-па! рижемразівські анали накрились пушним зверьком. Нема трансляції по кабелю.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 12.06.2021 19:00
    +2
    Это же матч команд, которые потом Россию будут учить в футбол играть? )))
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 12.06.2021 19:00
    +2
    Это же матч команд, которые потом Россию будут учить в футбол играть? )))
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