Украина – Нидерланды. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч первого тура Евро-2020

  • 11.06.2021 15:20
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Украина – Нидерланды. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды – Украина.

«Сборная Украины будет играть на Евро в группе С, где кроме Нидерландов, также есть Австрия и Северная Македония.

Первый матч у Украины с командой Франка Де Бура в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Это будет третье противостояние Нидерландов и Украины, но первое на официальном уровне. Ранее соперники играли только в товарищеских встречах. Тогда раз в Роттердаме на «Де Куйпе» победили «оранжевые» со счетом 3:0 после голов Дирка Кюйта, Клааса-Яна Хунтелаара и Райана Бабеля. А во второй встрече в Донецке на «Донбасс Арене» была зафиксирована ничья 1:1. За Украину в том спарринге забил Александр Алиев, а за Нидерланды – Джермейн Ленс. Кстати оба футболиста в разные годы выступали за киевское «Динамо».

В предстоящем матче, который будет первым для «желто-синих» на этом Евро, я поставлю на то, что сборная Украины не проиграет. Будем верить в нашу сборную», - сказал Козьбан.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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