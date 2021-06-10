Героям слава! Украинские болельщики устроили флешмоб на странице УЕФА в FB

«Слава Украине! Героям слава!» – пишут украинские фанаты в Facebook

  • 10.06.2021 22:47
  • 2677 просмотров
  • 4 комментария
Героям слава! Украинские болельщики устроили флешмоб на странице УЕФА в FB
© UEFA

Украинские болельщики устроили флешмоб в комментариях на странице УЕФА в Фейсбуке.

«Слава Украине! Героям слава!» – пишут украинские фанаты в Facebook.

10 июня УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава!» с официальной формы сборной Украины, в которой она будет играть на Евро-2020.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отправился в Рим на переговоры с руководителями Европейского футбольного союза.

Поддержать флешмоб и написать пару добрых слов для УЕФА

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Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 10.06.2021 23:19
    +2
    👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.06.2021 23:18
    +3
    НА сайт уефа нужно всем послать приветствие ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 23:15
    +2
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 22:55
    +16
    Уважуха!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 22:55
    +16
    Уважуха!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.06.2021 23:18
    +3
    НА сайт уефа нужно всем послать приветствие ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 10.06.2021 23:19
    +2
    👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 23:15
    +2
    Ссылка
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