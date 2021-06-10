Героям слава! Украинские болельщики устроили флешмоб на странице УЕФА в FB

Украинские болельщики устроили флешмоб в комментариях на странице УЕФА в Фейсбуке.

«Слава Украине! Героям слава!» – пишут украинские фанаты в Facebook.

10 июня УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава!» с официальной формы сборной Украины, в которой она будет играть на Евро-2020.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отправился в Рим на переговоры с руководителями Европейского футбольного союза.

Поддержать флешмоб и написать пару добрых слов для УЕФА