Героям слава! Украинские болельщики устроили флешмоб на странице УЕФА в FB

Украинские болельщики устроили флешмоб в комментариях на странице УЕФА в Фейсбуке.
«Слава Украине! Героям слава!» – пишут украинские фанаты в Facebook.
10 июня УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава!» с официальной формы сборной Украины, в которой она будет играть на Евро-2020.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отправился в Рим на переговоры с руководителями Европейского футбольного союза.
Поддержать флешмоб и написать пару добрых слов для УЕФА
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Источник — Facebook
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