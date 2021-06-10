Артем ФРАНКОВ: «В УЕФА довели четкую мысль – Павелко заигрался в политику»

Журналист прокомментировал запрет слогана «Героям слава»

  • 10.06.2021 13:25
  • 2501 просмотр
  • 8 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «В УЕФА довели четкую мысль – Павелко заигрался в политику»
© Футбол 1/2/3. Андрей Павелко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказался о решении УЕФА относительно формы сборной Украины.

Напомним, что Украину обязали убрать с формы слоган «Героям слава».

«По данным источника в УАФ, вчера у президента Ассоциации Павелко состоялся довольно неприятный разговор с президентом УЕФА Чеферином. Нашему земляку была доведена четкая мысль УЕФА - Павелко заигрался в политику. Сегодняшнее решение европейцев по поводу удаления с игровой формы слогана «Героям слава» и стало результатом этой беседы. Вывода два. Первый - шагающему на один только шаг вперед Павелко преподан урок, заключающийся в том, что такие политические вещи в осторожной УЕФА делаются только по согласованию. Или не делаются вообще. Второй - наш субьект просто позабыл о генеральном спонсоре УЕФА РАО «Газпром». А советники и 13 вице-президентов вовремя не подсказали. Теперь интрига только одна - будет ли наш герой продолжать утверждать, что идея со слоганом была его личной. Чеферину он сказал, что его подставили и он здесь ни при чем. Для нашего отечественного читателя заготовлены другие темники. Ну вы знаете.

Ничего, у нас что на государственном уровне, что в народе любят псевдопатриотических лузеров. Павелко еще и невинно пострадавшим себя выставит», - написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 10.06.2021 14:15
    0
    А кто заигрался в политику,когда Украине засчитали поражение со Швейцарией, которая в одностороннем порядке запретила играть готовой к матчу СБУ? Тогда дали палец откусить, сейчас кусают руку, на следующее покорное согласие откусят голову. Протест должен быть не в стенах УЕФА, а на улицах городов всего Мира, где живёт украинская диаспора, но начать должны те,кто живут в Украине не возле компьюрера,
    а возе посольств дружеских Украине государств. Если вас устраивает,когда унижают вашу страну,то продолжайте возмущаться на диване.
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    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 10.06.2021 14:04
    +1
    політика - це виступати проти офіційних, затверджених законом гасел України. і цьому підспівують подібні франкови
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    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 10.06.2021 14:03
    0
    учитесь провокации. почему павелка и целых 13(!) "вице-президентов" не написали письмо с требованием выгнать мельдонщиков с чемпионата? стремно? нет. просто у нас коллаборационисткое правительство и все это очередной зеленый пшик.
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 13:56
    0
    Че удивляться....народ на машиньі вешает крестики...иконки...а судьба у каждого своя....Зеленскому и то фамилию неправильно написали на футболке...должно бьіть zelenskyi....a написали zelenskyy...
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 10.06.2021 13:47
    +4
    Франков наче з луни впав, я наприклад теж не люблю Павелка, але ж УЄФА самі писали, що все погоджено, але до них у нього питань нуль. У наших експертів особиста неприязнь на першому місці, якщо написав то пиши до кінця як воно є
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    Istm
      Istm, 10.06.2021 13:45
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Франков, бери Вітю і єхай на...рашку
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 13:41
    +7
    такие политические вещи в осторожной УЕФА делаются только по согласованию
    Так УЕФА согласовал же, пока алени истерику не устроили
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 13:37
    +8
    косой сепаратист згинь з України ,а то закінчіш літаком з балкону
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 13:37
    +8
    косой сепаратист згинь з України ,а то закінчіш літаком з балкону
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 13:41
    +7
    такие политические вещи в осторожной УЕФА делаются только по согласованию
    Так УЕФА согласовал же, пока алени истерику не устроили
    Ссылка
    Istm
      Istm, 10.06.2021 13:45
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Франков, бери Вітю і єхай на...рашку
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 10.06.2021 13:47
    +4
    Франков наче з луни впав, я наприклад теж не люблю Павелка, але ж УЄФА самі писали, що все погоджено, але до них у нього питань нуль. У наших експертів особиста неприязнь на першому місці, якщо написав то пиши до кінця як воно є
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 10.06.2021 14:04
    +1
    політика - це виступати проти офіційних, затверджених законом гасел України. і цьому підспівують подібні франкови
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 10.06.2021 14:15
    0
    А кто заигрался в политику,когда Украине засчитали поражение со Швейцарией, которая в одностороннем порядке запретила играть готовой к матчу СБУ? Тогда дали палец откусить, сейчас кусают руку, на следующее покорное согласие откусят голову. Протест должен быть не в стенах УЕФА, а на улицах городов всего Мира, где живёт украинская диаспора, но начать должны те,кто живут в Украине не возле компьюрера,
    а возе посольств дружеских Украине государств. Если вас устраивает,когда унижают вашу страну,то продолжайте возмущаться на диване.
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 10.06.2021 14:03
    0
    учитесь провокации. почему павелка и целых 13(!) "вице-президентов" не написали письмо с требованием выгнать мельдонщиков с чемпионата? стремно? нет. просто у нас коллаборационисткое правительство и все это очередной зеленый пшик.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 13:56
    0
    Че удивляться....народ на машиньі вешает крестики...иконки...а судьба у каждого своя....Зеленскому и то фамилию неправильно написали на футболке...должно бьіть zelenskyi....a написали zelenskyy...
    Ссылка
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