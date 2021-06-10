Артем ФРАНКОВ: «В УЕФА довели четкую мысль – Павелко заигрался в политику»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказался о решении УЕФА относительно формы сборной Украины.
Напомним, что Украину обязали убрать с формы слоган «Героям слава».
«По данным источника в УАФ, вчера у президента Ассоциации Павелко состоялся довольно неприятный разговор с президентом УЕФА Чеферином. Нашему земляку была доведена четкая мысль УЕФА - Павелко заигрался в политику. Сегодняшнее решение европейцев по поводу удаления с игровой формы слогана «Героям слава» и стало результатом этой беседы. Вывода два. Первый - шагающему на один только шаг вперед Павелко преподан урок, заключающийся в том, что такие политические вещи в осторожной УЕФА делаются только по согласованию. Или не делаются вообще. Второй - наш субьект просто позабыл о генеральном спонсоре УЕФА РАО «Газпром». А советники и 13 вице-президентов вовремя не подсказали. Теперь интрига только одна - будет ли наш герой продолжать утверждать, что идея со слоганом была его личной. Чеферину он сказал, что его подставили и он здесь ни при чем. Для нашего отечественного читателя заготовлены другие темники. Ну вы знаете.
Ничего, у нас что на государственном уровне, что в народе любят псевдопатриотических лузеров. Павелко еще и невинно пострадавшим себя выставит», - написал Франков в Telegram.
Источник — Telegram
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а возе посольств дружеских Украине государств. Если вас устраивает,когда унижают вашу страну,то продолжайте возмущаться на диване.
Так УЕФА согласовал же, пока алени истерику не устроили
Так УЕФА согласовал же, пока алени истерику не устроили
а возе посольств дружеских Украине государств. Если вас устраивает,когда унижают вашу страну,то продолжайте возмущаться на диване.
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