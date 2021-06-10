Артем ФРАНКОВ: «В УЕФА довели четкую мысль – Павелко заигрался в политику»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказался о решении УЕФА относительно формы сборной Украины.

Напомним, что Украину обязали убрать с формы слоган «Героям слава».

«По данным источника в УАФ, вчера у президента Ассоциации Павелко состоялся довольно неприятный разговор с президентом УЕФА Чеферином. Нашему земляку была доведена четкая мысль УЕФА - Павелко заигрался в политику. Сегодняшнее решение европейцев по поводу удаления с игровой формы слогана «Героям слава» и стало результатом этой беседы. Вывода два. Первый - шагающему на один только шаг вперед Павелко преподан урок, заключающийся в том, что такие политические вещи в осторожной УЕФА делаются только по согласованию. Или не делаются вообще. Второй - наш субьект просто позабыл о генеральном спонсоре УЕФА РАО «Газпром». А советники и 13 вице-президентов вовремя не подсказали. Теперь интрига только одна - будет ли наш герой продолжать утверждать, что идея со слоганом была его личной. Чеферину он сказал, что его подставили и он здесь ни при чем. Для нашего отечественного читателя заготовлены другие темники. Ну вы знаете.

Ничего, у нас что на государственном уровне, что в народе любят псевдопатриотических лузеров. Павелко еще и невинно пострадавшим себя выставит», - написал Франков в Telegram.