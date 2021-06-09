Скандалы вокруг формы и музыки сборной, Лассина Траоре почти в Шахтере

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 июня.

1A. Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины

На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом

1B. Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Очень странное решение после того, как УЕФА озвучил свою официальную позицию

2A. Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро

Позже они были удалены, но осадок остался

2B. В УАФ пояснили, как в плей-лист сборной попала российская музыка

Как оказалось, большинство песен самостоятельно выбрали их коллеги из УЕФА

3. Он стоит 10 млн евро. Форвард Аякса близок к подписанию договора с Шахтером

Лассина Траоре выбрал донецкий клуб, и его агенты уже побывали в Киеве

4A. ФОТО. В отель Каро. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020

В делегацию вошли 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020

4B. Что случилось? Сборная Украины перенесла вылет в Бухарест

Команда Андрея Шевченко была вынуждена отложить рейс

4С. ФОТО. УАФ показала автобус сборной Украины на Евро

Сегодня команда отправится в Румынию

4D. Еще одно повреждение. Физиотерапевт Цыганкова прибыл в расположение сборной

Виктора попытаются поставить на ноги к началу чемпионата Европы

5A. Франция обыграла Болгарию. Бисиклета Гризманна, травма Бензема, дубль Жиру

Карим Бензема был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль

5B. ВИДЕО. Французская бисиклета! Гризманн забил Болгарии в прыжке через себя

На 29-й минуте форвард французов пробил в падении, и мяч залетел в ворота

5С. ФОТО. Бензема получил травму в матче Франции против Болгарии

Пока что степень серьезности повреждения форварда неизвестна

6. МИХАЛИК: У Ярмоленко в раздевалке перед матчем с Францией зазвонил телефон

Тарас Михалик рассказал занятную историю из раздевалки сборной Украины на Евро-2012

7A. Неожиданный претендент на Селезнева. Игрок намерен остаться в УПЛ

Нападающий хочет выступать в УПЛ

7B. Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»

Анатолий Бессмертный прокомментировал слухи

8. Эдди ХИРН: «Джошуа не нужно боксировать с Усиком»

Промоутер британца дал ему совет

9. Евро-2020. Группа В: под предводительством дьяволов

Представляем участников квартета В, куда попали сборные Бельгии, Дании, России и Финляндии

10. Ребров в ОАЭ: Осуждать сложно, понять трудно

Обозреватель Sport.ua рефлексирует по поводу нового выбора украинского тренера