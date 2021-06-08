БЕЛИК: «Мы в состоянии разобраться, что наносить на футболку сборной»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды.

«Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.

Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — «Пусть говорят». За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку», — сказал Белик в эфире телеканала «Футбол 1».