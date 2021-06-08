БЕЛИК: «Мы в состоянии разобраться, что наносить на футболку сборной»

Специалист поделился мнением о новом дизайне формы украинской национальной команды

  • 08.06.2021 09:28
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  • 1 комментарий
БЕЛИК: «Мы в состоянии разобраться, что наносить на футболку сборной»
© Footboom. Алексей Белик

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды.

«Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.

Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — «Пусть говорят». За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку», — сказал Белик в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Газета.ru

(5 голосов)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 08.06.2021 10:12
    0
    Підтримую!!!
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    volf2020
    online
      volf2020, 08.06.2021 10:12
    0
    Підтримую!!!
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