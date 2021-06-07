УКРАИНА
4 : 0
Кипр
73’   ТВ-трансляция: 

Украина – Кипр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Харькове

  • 07.06.2021 20:15
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Украина – Кипр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УАФ

7 июня проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.

Команды играют в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывают телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Кипр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Удаление, Панайоту, 36 мин.

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 37 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Зинченко, 45+2 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
59' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
37' ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
36' Андреас Панагиту Филиотис (Кипр) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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