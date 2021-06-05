Ноттингем. Козлова стартовала с победы в квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова с победы стартовала в квалификации травяного турнира WTA в Ноттингеме. Украинка в трех сетах одержала волевую победу над сербкой Наталией Костич.
Квалификация. Полуфинал
Катерина Козлова (Украина, 1) – Наталия Костич (Сербия) – 2:6, 6:3, 6:1
В финале квалификации Козлова сыграет с победителем матче Иден Силва – Саманта Маррей.
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Источник — Sport.ua
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