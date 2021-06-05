Наставник Сассуоло U-18 может возглавить Шахтер U-21

Наставник итальянского «Сассуоло» U-18 Филиппо Пенсальфини попал в сферу интересов «Шахтера».
Донецкий клуб рассматривает кандидатуры на должность тренера молодежной команды. 44-летний итальянец является одним из претендентов. Пенсальфини ранее также тренировал «Сассуоло» U-21 и U-17.
Напомним, главным тренером основной команды «Шахтера» недавно стал Роберто Де Дзерби, до этого работавший на такой же должности в «Сассуоло».
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Источник — SassuoloNews.net
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