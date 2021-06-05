Наставник Сассуоло U-18 может возглавить Шахтер U-21

Донецкий клуб рассматривает кандидатуру Филиппо Пенсальфини

  • 05.06.2021 12:44
  • 604 просмотра
  • 2 комментария
Наставник Сассуоло U-18 может возглавить Шахтер U-21
© Nero&Verde. Филиппо Пенсальфини

Наставник итальянского «Сассуоло» U-18 Филиппо Пенсальфини попал в сферу интересов «Шахтера».

Донецкий клуб рассматривает кандидатуры на должность тренера молодежной команды. 44-летний итальянец является одним из претендентов. Пенсальфини ранее также тренировал «Сассуоло» U-21 и U-17.

Напомним, главным тренером основной команды «Шахтера» недавно стал Роберто Де Дзерби, до этого работавший на такой же должности в «Сассуоло».

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Источник — SassuoloNews.net

(7 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 05.06.2021 13:29
    +1
    romanchik.8402, 05.06.2021 12:49
    Так вроде расформирована команда
    Абажди, для кротов заново соберут чемпионат
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 05.06.2021 12:49
    +3
    Так вроде расформирована команда
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 05.06.2021 12:49
    +3
    Так вроде расформирована команда
    Ссылка
    VAD
      VAD, 05.06.2021 13:29
    +1
    romanchik.8402, 05.06.2021 12:49
    Так вроде расформирована команда
    Абажди, для кротов заново соберут чемпионат
    Ссылка
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