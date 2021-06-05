Таблица коэффициентов УЕФА. Итоговая таблица за пять лет: рекорд Англии

Англия обошла Испанию, установив рекорд по числу набранных за сезон очков

  • 05.06.2021 03:00
  • 437 просмотров
  • 0 комментариев
Таблица коэффициентов УЕФА. Итоговая таблица за пять лет: рекорд Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Приобрела окончательный вид таблица коэффициентов УЕФА 2021. Англия обошла Испанию в напряженной борьбе за первое место.

АПЛ впервые за 9 лет заняла первое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона, хотя долгое время лидировала испанская Ла Лига. Ранее у Англии была первая позиция в период с сезона 2007/08 по 2011/12.

Клубы АПЛ провели великолепный евросезон 2020/21, установив рекорд по числу набранных за один сезон очков (24.357). Три английских команды вышли в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В решающем матче Лиги чемпионов «Челси» победил «Манчестер Сити» в Порту, а в финале Лиги Европы испанский «Вильярреал» выиграл эпичную серию пенальти у «Манчестер Юнайтед» в польском Гданьске.

Украина не смогла опередить Шотландию в борьбе за 11-е место. Теперь чемпиону Украины 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью 2022 года. Даже одна дополнительная победа могла вывести Украину на 11-ю позицию – отставание составило лишь 0.275 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Таблица коэффициентов УЕФА 2022 (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности