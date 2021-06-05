Таблица коэффициентов УЕФА. Итоговая таблица за пять лет: рекорд Англии

Приобрела окончательный вид таблица коэффициентов УЕФА 2021. Англия обошла Испанию в напряженной борьбе за первое место.

АПЛ впервые за 9 лет заняла первое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона, хотя долгое время лидировала испанская Ла Лига. Ранее у Англии была первая позиция в период с сезона 2007/08 по 2011/12.

Клубы АПЛ провели великолепный евросезон 2020/21, установив рекорд по числу набранных за один сезон очков (24.357). Три английских команды вышли в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В решающем матче Лиги чемпионов «Челси» победил «Манчестер Сити» в Порту, а в финале Лиги Европы испанский «Вильярреал» выиграл эпичную серию пенальти у «Манчестер Юнайтед» в польском Гданьске.

Украина не смогла опередить Шотландию в борьбе за 11-е место. Теперь чемпиону Украины 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью 2022 года. Даже одна дополнительная победа могла вывести Украину на 11-ю позицию – отставание составило лишь 0.275 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Таблица коэффициентов УЕФА 2022 (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies