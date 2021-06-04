Лионель МЕССИ: «Доволен результатом, хоть на и не удалось победить»

Форвард сборной Аргентины прокомментировал ничью с Чили

  • 04.06.2021 07:04
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Лионель МЕССИ: «Доволен результатом, хоть на и не удалось победить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборные Аргентины и Чили разошлись миром (1:1). Лидер аргентинской команды Лео Месси высказался об игре.

«Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз собирались вместе. Было нелегко вернуться. Но мне кажется, что периодами мы показывали неплохую игру. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось одержать победу.

Шаг за шагом мы снова должны стать сильнее.

Это был особенный матч — первый без Диего (Марадоны прим.). Мы знаем, что для него значила национальная команда, и знаем, что он был с нами», - сказал Месси.

Перед матчем состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны, в которой приняли участие игроки аргентинской команды. Это был первый официальный матч сборной Аргентины после смерти знаменитого футболиста.

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Источник — Twitter

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