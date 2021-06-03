ЯРМОЛЕНКО: «Последний месяц в Англии целенаправленно готовился к сборной»

Капитан сборной Украины – о победе над Северной Ирландией

  • 03.06.2021 23:46
  • 711 просмотров
  • 3 комментария
ЯРМОЛЕНКО: «Последний месяц в Англии целенаправленно готовился к сборной»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).
 
«Последние 3-4 недели, когда я находился в клубе, знал, что у меня не будет достаточно игрового времени, поэтому я целенаправленно готовился в национальную сборную. Хотелось доказать тренеру и нашим болельщикам, что я нахожусь в неплохой форме. Не знаю, получилось это у меня или нет. Игра оставляет желать лучшего, потому что в решающей стадии нужно забивать. Но не все сразу. Достаточно долгий период я был без игровой практики. Тяжело выходить и сразу показывать яркую игру.
 
Благодарен тренерскому штабу за то, что дают мне играть. Стараюсь отдавать на поле все силы. Я тяжело работал, приехал в сборную на 2 дня раньше. Шевченко хотел, чтобы я пробежал некоторые тесты. Мне пришлось много заниматься индивидуально. Но одно дело тренироваться, а другое – играть в официальных матчах. Было нелегко, но 1-2 игры, и я должен быть готов показать на Евро свою лучшую игру. 
 
Какой самый обидный упущенный момент? Во втором тайме, когда я бил с правой, и вратарь отбил. Все старались друг друга поддерживать и напоминать, чтобы не расслабляться и не терять концентрацию, потому что нас за это уже наказывали. Все ребята молодцы. Было много болельщиков, эта победа для них», – сказал Ярмоленко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 04.06.2021 01:03
    0
    Не розумію я мінусуючих. Чого можна чекати від гравця, який постійно сидить на банці? Коли останній раз Ярмола зробив гру? Я не пам'ятаю.
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 04.06.2021 00:44
    +2
    нормально он отыграл! не вижу смысла его критиковать! кстати,в оборону тоже норм возвращался!раньше не замечалось такого!)
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    DKTheBest2
      DKTheBest2, 04.06.2021 00:04
    -4
    Можливо краще треба було цілеспрямовано готуватися до ВестХему, то була би ігрова практика?
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    Сергей Шец
      Сергей Шец, 04.06.2021 00:44
    +2
    нормально он отыграл! не вижу смысла его критиковать! кстати,в оборону тоже норм возвращался!раньше не замечалось такого!)
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 04.06.2021 01:03
    0
    Не розумію я мінусуючих. Чого можна чекати від гравця, який постійно сидить на банці? Коли останній раз Ярмола зробив гру? Я не пам'ятаю.
    Ссылка
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