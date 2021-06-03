ЯРМОЛЕНКО: «Последний месяц в Англии целенаправленно готовился к сборной»

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).



«Последние 3-4 недели, когда я находился в клубе, знал, что у меня не будет достаточно игрового времени, поэтому я целенаправленно готовился в национальную сборную. Хотелось доказать тренеру и нашим болельщикам, что я нахожусь в неплохой форме. Не знаю, получилось это у меня или нет. Игра оставляет желать лучшего, потому что в решающей стадии нужно забивать. Но не все сразу. Достаточно долгий период я был без игровой практики. Тяжело выходить и сразу показывать яркую игру.



Благодарен тренерскому штабу за то, что дают мне играть. Стараюсь отдавать на поле все силы. Я тяжело работал, приехал в сборную на 2 дня раньше. Шевченко хотел, чтобы я пробежал некоторые тесты. Мне пришлось много заниматься индивидуально. Но одно дело тренироваться, а другое – играть в официальных матчах. Было нелегко, но 1-2 игры, и я должен быть готов показать на Евро свою лучшую игру.



Какой самый обидный упущенный момент? Во втором тайме, когда я бил с правой, и вратарь отбил. Все старались друг друга поддерживать и напоминать, чтобы не расслабляться и не терять концентрацию, потому что нас за это уже наказывали. Все ребята молодцы. Было много болельщиков, эта победа для них», – сказал Ярмоленко.