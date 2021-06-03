Украина – Северная Ирландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 июня проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины примет сборную Северную Ирландию.
Матч проходит в Днепре на «Днепр-Арене». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Зубков, 10 мин.
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Источник — Sport.ua
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