Сборная Бельгии - самая возрастная команда на EURO-2020

Средний возраст команд-участниц EURO-2020 - 26,9 года. Самые возрастные сборные - Бельгия (28,73) и Швеция (28,65). 10 игрокам бельгийцев перевалило за 30 и только один младше 23-х лет. У шведов 30-летних еще больше - 12, а «юнцов» до 23-х лет - четверо. К слову, наиболее «пожилой» является группа B, в которой выступает Бельгия - 27,8 года.
Самые возрастные команды на EURO-2020
|
Средний
|
Сборная
|
Самый старший
|
Дата
|
возраст
|
|
|
рождения
|
28,73
|
Бельгия
|
Томас ВЕРМАЛЕН
|
14.11.1985
|
28,65
|
Швеция
|
Андреас ГРАНКВИСТ
|
16.04.1985
|
27,81
|
Словакия
|
Душан КУЦЯК
|
21.05.1985
|
27,62
|
Венгрия
|
Адам БОГДАН
|
27.09.1987
|
27,50
|
Финляндия
|
Тим СПАРВ
|
20.02.1987
|
27,42
|
Португалия
|
ПЕПЕ
|
26.02.1983
|
27,42
|
Россия
|
Юрий ЖИРКОВ
|
20.08.1983
|
27,39
|
Австрия
|
Андреас УЛЬМЕР
|
30.10.1985
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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