Сборная Бельгии - самая возрастная команда на EURO-2020

Средний возраст команд-участниц EURO-2020 - 26,9 года. Самые возрастные сборные - Бельгия (28,73) и Швеция (28,65). 10 игрокам бельгийцев перевалило за 30 и только один младше 23-х лет. У шведов 30-летних еще больше - 12, а «юнцов» до 23-х лет - четверо. К слову, наиболее «пожилой» является группа B, в которой выступает Бельгия - 27,8 года.

Самые возрастные команды на EURO-2020