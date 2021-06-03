Сборная Бельгии - самая возрастная команда на EURO-2020

10 игрокам бельгийцев перевалило за 30

  • 03.06.2021 13:47
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Сборная Бельгии - самая возрастная команда на EURO-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Средний возраст команд-участниц EURO-2020 - 26,9 года. Самые возрастные сборные - Бельгия (28,73) и Швеция (28,65). 10 игрокам бельгийцев перевалило за 30 и только один младше 23-х лет. У шведов 30-летних еще больше - 12, а «юнцов» до 23-х лет - четверо. К слову, наиболее «пожилой» является группа B, в которой выступает Бельгия - 27,8 года.

Самые возрастные команды на EURO-2020

Средний

Сборная

Самый старший

Дата

возраст

 

 

рождения

28,73

Бельгия

Томас ВЕРМАЛЕН

14.11.1985

28,65

Швеция

Андреас ГРАНКВИСТ

16.04.1985

27,81

Словакия

Душан КУЦЯК

21.05.1985

27,62

Венгрия

Адам БОГДАН

27.09.1987

27,50

Финляндия

Тим СПАРВ

20.02.1987

27,42

Португалия

ПЕПЕ

26.02.1983

27,42

Россия

Юрий ЖИРКОВ

20.08.1983

27,39

Австрия

Андреас УЛЬМЕР

30.10.1985

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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