Илья Забарный - самый молодой защитник на EURO-2020, а Трубин - вратарь

В десятку самых юных игроков турнира помимо Забарного вошел и Георгий Судаков

  • 03.06.2021 12:42
  • 1490 просмотров
  • 0 комментариев
Илья Забарный - самый молодой защитник на EURO-2020, а Трубин - вратарь
© ФК Динамо. Илья Забарный

В заявки команд-участниц EURO-2020 попали 19 футболистов моложе 20 лет. Самым молодым из них стал 17-летний полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски. В десятку самых юных игроков турнира вошли родившиеся в один день наши 18-летние Илья Забарный и Георгий Судаков. Причем Забарный оказался самым молодым среди защитников. В других амплуа список наиболее юных возглавили 19-летний бельгийский нападающий Жереми Докю и его ровесник украинский голкипер Анатолий Трубин.

Самые молодые участники EURO-2020

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата рождения

17 лет

Кацпер КОЗЛОВСКИ

Польша

п

16.10.2003

17 лет

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

п

29.06.2003

18 лет

Джамал МУСИАЛА

Германия

п

26.02.2003

18 лет

ПЕДРИ

Испания

п

25.11.2002

18 лет

Илья ЗАБАРНЫЙ

Украина

з

01.09.2002

18 лет

Георгий СУДАКОВ

Украина

п

01.09.2002

18 лет

Адам ГЛОЖЕК

Чехия

п

25.07.2002

18 лет

НУНУ МЕНДЕШ

Португалия

з

19.06.2002

19 лет

Томаш СУСЛОВ

Словакия

п

07.06.2002

19 лет

Жереми ДОКЮ

Бельгия

н

27.05.2002
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности