Илья Забарный - самый молодой защитник на EURO-2020, а Трубин - вратарь

В заявки команд-участниц EURO-2020 попали 19 футболистов моложе 20 лет. Самым молодым из них стал 17-летний полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски. В десятку самых юных игроков турнира вошли родившиеся в один день наши 18-летние Илья Забарный и Георгий Судаков. Причем Забарный оказался самым молодым среди защитников. В других амплуа список наиболее юных возглавили 19-летний бельгийский нападающий Жереми Докю и его ровесник украинский голкипер Анатолий Трубин.
Самые молодые участники EURO-2020
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
Дата рождения
|
17 лет
|
Кацпер КОЗЛОВСКИ
|
Польша
|
п
|
16.10.2003
|
17 лет
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
п
|
29.06.2003
|
18 лет
|
Джамал МУСИАЛА
|
Германия
|
п
|
26.02.2003
|
18 лет
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
п
|
25.11.2002
|
18 лет
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Украина
|
з
|
01.09.2002
|
18 лет
|
Георгий СУДАКОВ
|
Украина
|
п
|
01.09.2002
|
18 лет
|
Адам ГЛОЖЕК
|
Чехия
|
п
|
25.07.2002
|
18 лет
|
НУНУ МЕНДЕШ
|
Португалия
|
з
|
19.06.2002
|
19 лет
|
Томаш СУСЛОВ
|
Словакия
|
п
|
07.06.2002
|
19 лет
|
Жереми ДОКЮ
|
Бельгия
|
н
|
27.05.2002
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.