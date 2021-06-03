Илья Забарный - самый молодой защитник на EURO-2020, а Трубин - вратарь

В заявки команд-участниц EURO-2020 попали 19 футболистов моложе 20 лет. Самым молодым из них стал 17-летний полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски. В десятку самых юных игроков турнира вошли родившиеся в один день наши 18-летние Илья Забарный и Георгий Судаков. Причем Забарный оказался самым молодым среди защитников. В других амплуа список наиболее юных возглавили 19-летний бельгийский нападающий Жереми Докю и его ровесник украинский голкипер Анатолий Трубин.

Самые молодые участники EURO-2020