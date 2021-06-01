Остап МАРКЕВИЧ: «Отец сказал, что этот сезон сделал меня сильнее»

Главный тренер «Мариуполь» Остап Маркевич подвел итоги сезона, отметил прогресс Артема Бондаренко и порадовался победе «Вильярреала», где он в свое время работал в молодежной команде, в Лиге Европы.

— Остап Миронович, как оцените этот сезон для «Мариуполя»?

— Сезон можно разделить на две части. Первую часть мы провели на хорошем уровне, учитывая то, что команда заметно обновилась в кадровом отношении. Думаю, те, кто внимательно следил за нашими выступлениями, со мной согласятся. Также, конечно, наш тренерский штаб приступил к своим обязанностям вместе с этими изменениями. Ребята быстро схватили наши идеи и принципы, в результате чего команда показала хороший уровень игры в тактическом, техническом и физическом аспектах.

Несмотря на то, что перед матчем с «Рухом» команду поразил коронавирус, и в некоторых матчах нам банально не хватало людей, нам удавалось поддерживать хороший уровень футбола. Вместе с этим нужно заметить, что наш тренерский штаб относится к той тренерской категории, которая всегда ищет пути для улучшения во всех футбольных направлениях и аспектах. Это касается самой стратегии, которую мы развиваем, а также физического и тактического направлений. Мы не из тех, кто пользуется протоптанной дорожкой или проложенной колеей, хотя я ни в коей мере не намерен критиковать такой стиль работы, данный способ ранее наработанных проверенных временем убеждений также имеет право на жизнь и часто срабатывает, я не ставлю его под сомнение. Просто у нас свое видение и мы считаем, что нам необходимо постоянно двигаться вперед и искать новые идеи. Поэтому во время зимнего перерыва мы искали пути, как можно улучшить игру, попытаться найти новые формулы совершенствования всех элементов, чтобы выглядеть еще лучше. Единственное, что мы не учли, на данный момент у нас нет таких технических средств и условий, необходимых для полной реализации того что мы задумали, нам удалось сделать это частично. Поэтому во втором круге, возможно, у нас не совсем получилось то, что мы планировали.



ФК Мариуполь

Плюс к этому скажу, что я повторяю после каждого матча: молодость требует времени. Мы обнаружили и поняли, что некоторые ребята имеют прочную психологию и хорошо мотивированы. Но некоторые не совсем соответствовали тому уровню напряжения, которое сопровождается течение всего сезона, в данном случае нужна крепкая психология и очень хорошая мотивация для того, чтобы выдерживать большой отрезок задач. А на это нужно время. Если ты предлагаешь и имплементируешь в сознание игрока мотивационно-психологическую составляющую, она не может мгновенно проявиться в его характере за один час, хотя есть и такие ребята, которые быстро схватывают, но на это нужно время. До него должно дойти то, что именно мы в него закладываем. Для чего это ему, он сам должен понять это, потому что никто кроме него самого не способен управлять этим процессом. Мы игрокам указываем направление, а уже они по нему шагают. Мы можем только подтолкнуть футболиста. Поэтому и были немного такие качели. В процессе работы мы обнаружили причины недостатков и, как следствие, провели хорошие матчи с «Динамо» и «Десной» на финише сезона. Это был очень полезный год для нас. Мы искали причины, много разговаривали, сделали выводы. Поняли, как нам сотрудничать и что наладить. Я думаю, что в следующем году таких качелей не будет, и все будет хорошо.

— Насколько сложно было впервые работать с командой УПЛ?

— Сезон был очень интересным. В УПЛ появилось очень много хороших тренеров. Конечно, это добавляет остроты чемпионату. Каждый из этих тренеров обладает большим объемом знания, своим характерным стилем футбола. Появилось много команд, которые имеют свой почерк. Скажем так: чемпионат Украины стал более разнообразным. Футбол демонстрируется более интересный и вариативный. Сложно, например, назвать команду, в игре с которой можно было себе что-то позволить или расслабиться. Это очень положительно для нас и в таких условиях украинский футбол будет только прогрессировать.

— С Кубка Украины вы вылетели, уступив «Вересу» (0:1). Команда из Ровно играет на уровне УПЛ?

— Не хочу задним числом геройствовать, но скажу, что, наверное, вообще не следовало выходить на то поле. По тому полю, которое нам предложили для игры, непросто было ходить нормально, а не то что бегать. Хотя, конечно, не хочу, чтобы это служило для нас каким-то оправданием. Это, конечно, был урок для наших ребят. Нельзя проигрывать борьбу. Если ты хочешь достигать чего-то, то борьбу и характер нужно демонстрировать каждую минуту в любой игре.

— После двух поражений от львовских команд на финише сезона вы разгромили «Десну» (4:1) и сыграли 0:0 с «Динамо», у которого во второй части сезона мало кто отбирал очки. Как вам удалось настроить команду на удачный финиш и на битвы с лидерами УПЛ?

— Я уже говорил, что мы сделали некоторые выводы, касающиеся также морально-психологического и физического состояния команды. Хотя, считаю, если проанализировать наш второй круг, мы ни в чем не уступали «Заре», но проиграли ей. Не уступали мы и «Александрии». Были некоторые обстоятельства, о которых я не хочу говорить, потому что это не имеет никакого смысла. Хочется, чтобы в Украине была борьба тренерских идей и тактик в самой футбольной составляющей, в ее основе.

— Кстати, во втором круге вы сыграли 2:2 с «Днепром-1» Игоря Йовичевича, который во второй части сезона серьезно добавил.

— Действительно, мы провели очень хороший матч, особенно первый тайм. Но в перерыве попросил замену Танковский и мы вынуждены были его заменять. А он в этом матче очень хорошо выглядел. Через него шла наша быстрая комбинационная игра, которую мы пропагандируем. Хотя надо отдать должное «Днепру-1». Команда соперника более организованной вышла на второй тайм, поэтому получилась хорошая боевая ничья. Хотя матч, а именно первый тайм, это то направление футбола, которое мы развиваем. Мы пропагандируем быструю, острую, комбинационную, вертикальную игру.

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— Что Мирон Маркевич, ваш отец, вам сказал по итогам сезона?

— Отец сказал, что это очень хорошо для меня, потому что я стал сильнее.

— А вообще в течение сезона часто вам отец что-то советовал?

— Конечно, мы с ним общаемся, обсуждаем различные моменты - футбольные и нефутбольные. Но он демократичный человек. У него демократический подход ко всем молодым тренерам, не только ко мне. Я знаю, что, когда отец работал в «Металлисте» и «Днепре», он никогда не лез, куда не нужно. Он всегда доверяет молодым тренерам. Его процесс работы происходит всегда демократично. Он считается с моим мнением тоже. У нас все нормально. Хотя мнение отца для меня очень важно.

— Что скажете о полузащитнике «Мариуполя» Артеме Бондаренко, который по ходу сезона получил вызов в сборную Украины?

— Здесь не может быть иного мнения, кроме того, чтобы положительно оценить игру Артема. Парень профессионально относится к своим обязанностям, он выбрал правильный путь. Он развивает себя интеллектуально, физически и тактически. Артем внимательно слушает, он обучаемый человек, воспринимает информацию. Хотя, конечно, он может еще лучше работать над собой. Это очень важно. У него есть возможности быть еще лучше, но в течение второго круга Артема беспокоили боли в колене. Чтобы Артема боли в колене не беспокоили, ему постоянно нужно давать паузы между матчами, в результате чего он пропустил очень много важных тренировок. А Артему сейчас как раз очень нужна физическая подготовка. Парню 20 лет и ему нужно укрепить физическое состояние. Я уверен, что, когда у него с коленом все будет в порядке, он наберет физическую форму и будет выглядеть еще лучше.



ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

— Бондаренко стал лучшим бомбардиром «Мариуполя» с 8 голами. Полузащитник - лучший бомбардир. О чем это говорит?

— Это говорит о его целеустремленности и характере.

— Кстати, Артем оформил один из трех хет-триков в этом сезоне УПЛ в матче с «Ингульцом» (4:3). Это был один из ваших лучших поединков?

— Действительно, этот матч у нас получился, хотя команда допускала ошибки в обороне. Мы будем работать над улучшением игры в задней линии. Есть намерения играть в тот футбол, который продемонстрировали в матче с «Ингульцом», если не считать игру в защите. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

— Бондаренко останется в «Мариуполе» на следующий сезон или вернется в «Шахтер»?

— Как раз этого я не знаю. На данный момент, я знаю, что на сборы с «Шахтером» поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в «Мариуполь». От этого будем отталкиваться.

— Бондаренко в интервью сказал, что в будущем вы можете возглавить «Шахтер» и добавил, что можете стать топ-коучем. Вы что думаете?

— Учитывая то, что Артем достаточно скуп на похвалу, то спасибо ему за такие хорошие слова (смеется). Но мне, как и ему, нужно еще многое сделать, чтобы претендовать на серьезные задачи.

— Вы продлили контракт с «Мариуполем». Размышляли над этим или сразу приняли такое решение?

— Я понимаю, что с моей стороны есть такая недосказанность, не совсем удовлетворенность и незаконченность дела. Нашему тренерскому штабу есть еще много чем поделиться с ребятами и, наверное, они могут нас также чему-то научить. Мы только с удовольствием будем продолжать работу в «Мариуполе» и смотреть в будущее только с оптимизмом.

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— По версии Transfermarkt, Сикан — самый дорогой игрок «Мариуполя». Затем идет Бондаренко. Хочется, чтобы главные звезды команды, Сикан и Бондаренко, остались в команде?

— Не буду кривить душой. Конечно, я хочу, чтобы они остались. Я понимаю, что и ребятам нравится играть за «Мариуполь». Но это будут решать другие люди. Я думаю, что, если им нужно будет возвращаться в «Мариуполь», они вернутся с удовольствием. У нас все хорошо, у нас хороший коллектив и хорошие условия для того, чтобы расти в уровне и улучшать себя. В любом случае, они будут в выигрыше.

— У вас в составе одни украинцы. Не думаете о приглашении легионеров? Или в команде и в дальнейшем будет такой украинский вектор?

— Действительно, иногда у меня есть желание, чтобы кого-то из других стран увидеть в команде. Но на данном этапе у нас есть талантливые хорошие ребята, которые могут и хотят себя улучшать. Поэтому вопрос приглашения легионеров не является архиважным для нас.

— Из «Авангарда» не планируете возвращать игроков, которые в аренде? Это защитник Дмитрий Шинкаренко и вратарь Артем Поспелов.

— Мы внимательно следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Я считаю, что молодые ребята должны играть во взрослом футболе и в 18, 19, 20 лет должны понимать, что такое взрослый футбол. Так они будут быстрее прогрессировать.

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— Вы, человек, который работал в структуре «Вильярреала», возможно, где-то исповедуете испанский стиль. Как наши футболисты это воспринимают?

— Я сразу хочу сказать, что не существует никакого испанского стиля в нашей стратегии и направлении, которые мы пропагандируем. Мы видим, как развивается современный футбол и, возможно, нам удастся создать что-то свое неординарное. Мы никого не копируем и считаем, что это априори ложный путь. Наше направление, которое мы хотим видеть — это острый, вертикальный футбол с хорошей тактической и физической подготовкой. Нет у нас испанского стиля. Есть наш стиль! И невооруженным глазом видно, что ребятам нравятся то, что мы им предлагаем.

— Как вам победа «Вильярреала» в Лиге Европы?

— Я очень счастлив, потому что в «Вильярреале» у меня осталось очень много друзей. Я знаю, сколько труда и усилий в этом клубе вкладывается в футбол. Там проводится невероятный объем работы. Это успех для «Вильярреала» — команды из очень маленького городка. Еще 25 лет назад у них не было даже своего офиса и нормального стадиона. Это очень грандиозный успех! Генеральным директором «Вильярреала» стал мой хороший друг Мигель Анхель Тена, с которым мы работали. И мы друг друга поздравили с завоеванием трофея. Он отметил то, что и мы причастны к этому успеху. Сейчас в первой команде «Вильярреала» играют ребята, с которыми нам посчастливилось работать в молодежной команде «желтой субмарины». Это и Пау Торрес, и Йереми Пино, и Фернандо Ниньо, и Алекс Баена, Филипп Йоргенсен и румын Андрей Рациу, а также очень талантливый нигериец Самуэль Чуквуезе. Вообще, я считаю, что этот клуб находится на правильном пути. Мне повезло, что я имел удовольствие работать с такими профессионалами, которые в этом клубе.

— То есть, Пау Торрес и компания играли в молодежной команде, когда вы были в тренерском штабе?

— Да, конечно. Пау Торрес был в нашей команде. И Йереми Пино, и очень хорошие ребята Алекс Баена и Фер Ниньо. С ними мы выигрывали серебряные награды юношеского чемпионата Испании. Выигрывали Кубок Короля, он же Копа дель Рей (U-19). Мы общаемся. Я очень рад за них.

— После триумфа кого поздравляли с игроков «Вильярреала»?

— В инстаграме я просто поздравил команду с победой. Они все на меня подписаны, и они увидели мое поздравление. Я знаю, что это большой успех и тяжелый труд.

— Что скажете о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери?

— Мне очень импонирует его работа. Он день и ночь работает. Титул Лиги Европы — это­ его большая заслуга, потому что он поставил свои условия, когда согласился возглавить «желтую субмарину». Такие тренеры понимают, что, если ты хочешь чего-то достичь, значит прежде всего нужна стабильность, прежде всего, состава. Нельзя хаотично продавать футболистов, нужен стабильный состав и постоянное усиление. Он поставил такие условия - чтобы футболистов не продавать или если продавать, то за большие деньги. Также Эмери сделал очень хорошие качественные усиления. Взял из «Валенсии» сильных футболистов Коклена и Парехо. Также они пригласили опытного Рауля Альбиоля. Еще Фойт пришел на арендных условиях из «Тоттенхэма». Он в «Вильярреале» раскрылся, благодаря тому, что Эмери умеет раскрывать футболистов и индивидуально работать с футболистами. Такого Фойта никто бы не отпустил в аренду, имею ввиду его уровень нынешней игры. Все это вместе с хорошей профессиональной работой и усилением состава дает результат. Конечно, если руководство клуба хочет всегда претендовать на такие титулы в Европе, то должна быть стабильность.

— Так сложилось, что на пути к финалу Лиги Европы «Вильярреал» играл с «Динамо» и довольно уверенно победил. Учитывая, что киевляне проводят хороший сезон, показалось тогда, что «Вильярреал» — это та команда, которая может выиграть Лигу Европы?

— Конечно, было видно, что «Вильярреал» — это очень мощная команда. Хотя, я также хочу отдать должное «Динамо». «Динамо» —это молодая команда. И, может, это парадоксально прозвучит - молодая, но уже и опытная. Например, тот же Шапаренко, которому всего 22 года, уже имеет бешеный опыт. Он его получает в играх за сборную и за «Динамо» в УПЛ и в еврокубках. Я считаю, что «Динамо» провело очень хороший сезон. Видно по игре и по дисциплине, что «Динамо» возвращает себе то, чем оно всегда славилось.

— Мирча Луческу повлиял на игру команды?

— Конечно, его заслугу трудно переоценить, но и до Мистера также работали в «Динамо» тренеры, которые многое заложили в ребят. С той молодежью, которая дает сейчас результаты, во времена Реброва в академии работали испанские специалисты. Они также многое сделали работы для того, чтобы эти ребята стали теми футболистами, которыми они сейчас есть. Надо отметить их вклад в развитие игроков «Динамо». После Реброва с «Динамо» тоже работали хорошие тренеры и они также причастны к формированию молодых футболистов.



ФК Мариуполь. Мирча Луческу и Остап Маркевич

***

— Сборная Украины четыре матча подряд сыграла 1:1. Как думаете, наша сборная сыграет на Евро?

— Я бы вообще не обращал внимание на результаты. Нужно смотреть на качество игры, а оно есть.

— На Евро украинцам следует ожидать позитива?

— Я убежден, что, когда к команде присоединятся наши лидеры — Малиновский и Зинченко, она станет сильнее. Я жду хороших впечатлений и хорошей игры. Тренеры смотрят не только на результат. Важна игра, качество игры. Если есть игра, то результат придет. Я это почувствовал на себе. Как говорят одни уважаемые люди: «Оно не пропадет». Пусть лучше сейчас будут ничьи, а там потом мы свое возьмем.

— Как вам, кстати, игра лидера сборной Украины Руслана Малиновского?

— Я надеюсь, что Руслан послужит примером для наших молодых пацанов, которые поймут и осознают, что при таком отношении к своему делу, а это большой труд, целеустремленность, вера в себя, уверенность в себе, мотивированность, можно достичь успеха. Надо серьезно работать, быть целеустремленным, а успех придет!