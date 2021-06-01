Остап МАРКЕВИЧ: «В основе Вильярреала много игроков, с которыми я работал»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич – о победе «Вильярреала» в Лиге Европы

  • 01.06.2021 13:12
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Остап МАРКЕВИЧ: «В основе Вильярреала много игроков, с которыми я работал»
© ФК Вильярреал. Остап Маркевич

С 2016 по 2019 год Остап Маркевич работал в юношеской команде «Вильярреала», многие игроки из которой ныне являются лидерами основной команды.

— Как вам победа «Вильярреала» в Лиге Европы? 
— Я очень счастлив, потому что в «Вильярреале» у меня осталось очень много друзей. Я знаю, сколько труда и усилий в этом клубе вкладывается в футбол. Там проводится невероятный объем работы. Это успех для «Вильярреала» — команды из очень маленького городка. Еще 25 лет назад у них не было даже своего офиса и нормального стадиона. Это очень грандиозный успех! Генеральным директором «Вильярреала» стал мой хороший друг Мигель Анхель Тена, с которым мы работали. И мы друг друга поздравили с завоеванием трофея. Он отметил то, что и мы причастны к этому успеху. Сейчас в первой команде «Вильярреала» играют ребята, с которыми нам посчастливилось работать в молодежной команде «желтой субмарины». Это и Пау Торрес, и Йереми Пино, и Фернандо Ниньо, и Алекс Баена, Филипп Йоргенсен и румын Андрей Рациу, а также очень талантливый нигериец Самуэль Чуквуезе. Вообще, я считаю, что этот клуб находится на правильном пути. Мне повезло, что я имел удовольствие работать с такими профессионалами, которые в этом клубе.

— То есть, Пау Торрес и компания играли в молодежной команде, когда вы были в тренерском штабе?
— Да, конечно. Пау Торрес был в нашей команде. И Йереми Пино, и очень хорошие ребята Алекс Баена и Фер Ниньо. С ними мы выигрывали серебряные награды юношеского чемпионата Испании. Выигрывали Кубок Короля, он же Копа дель Рей (U-19). Мы общаемся. Я очень рад за них.

— После триумфа кого поздравляли с игроков «Вильярреала»?
— В Instagram я поздравил команду с победой. Они все на меня подписаны, и они увидели мое поздравление. Я знаю, что это большой успех и тяжелый труд.

— Что скажете о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери?
— Мне очень импонирует его работа. Он день и ночь работает. Титул Лиги Европы — это­ его большая заслуга, потому что он поставил свои условия, когда согласился возглавить «желтую субмарину». Такие тренеры понимают, что, если ты хочешь чего-то достичь, значит прежде всего нужна стабильность, прежде всего состава. Нельзя хаотично продавать футболистов, нужен стабильный состав и постоянное усиление. Он поставил такие условия - чтобы футболистов не продавать или если продавать, то за большие деньги. Также Эмери сделал очень хорошие качественные усиления. Взял из «Валенсии» сильных футболистов Коклена и Парехо. Также они пригласили опытного Рауля Альбиоля. Еще Фойт пришел на арендных условиях из «Тоттенхэма». Он в «Вильярреале» раскрылся, благодаря тому, что Эмери умеет раскрывать футболистов и индивидуально работать с футболистами. Такого Фойта никто бы не отпустил в аренду, имею ввиду его уровень нынешней игры. Все это вместе с хорошей профессиональной работой и усилением состава дает результат. Конечно, если руководство клуба хочет всегда претендовать на такие титулы в Европе, то должна быть стабильность.

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Источник — Sport.ua

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