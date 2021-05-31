Десна не будет продлевать контракты с двумя и игроками

Евгений Чепурненко и Александр Волков станут свободными агентами

  • 31.05.2021 16:38
  • 1119 просмотров
  • 1 комментарий
Десна не будет продлевать контракты с двумя и игроками
© ФК Десна. Евгений Чепурненко

Черниговская «Десна» – единственная команда в УПЛ, которая пока не определилась с планами подготовки к новому сезону.

Из тех игроков, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты, черниговцы не собираются продлевать соглашения с Евгением Чепурненко, принявшим участие в восьми матчах, и Александром Волковым, лишь дважды выходившим на поле в минувшем чемпионате УПЛ.

По имеющейся информации, главный тренер Александр Рябоконь собирается сообщить о планах на подготовительный период в начале июня.

Напомним, что в минувшем сезоне «Десна» финишировала шестой, набрав 38 очков, и не пробилась в еврокубки.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vladnmsk
      vladnmsk, 31.05.2021 16:48
    0
    Десна не будет продлевать контракты с двумя и игроками
    Исправьте ошибку)
    Ссылка
    vladnmsk
    online
      vladnmsk, 31.05.2021 16:48
    0
    Десна не будет продлевать контракты с двумя и игроками
    Исправьте ошибку)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности