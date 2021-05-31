Десна не будет продлевать контракты с двумя и игроками

Черниговская «Десна» – единственная команда в УПЛ, которая пока не определилась с планами подготовки к новому сезону.
Из тех игроков, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты, черниговцы не собираются продлевать соглашения с Евгением Чепурненко, принявшим участие в восьми матчах, и Александром Волковым, лишь дважды выходившим на поле в минувшем чемпионате УПЛ.
По имеющейся информации, главный тренер Александр Рябоконь собирается сообщить о планах на подготовительный период в начале июня.
Напомним, что в минувшем сезоне «Десна» финишировала шестой, набрав 38 очков, и не пробилась в еврокубки.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Исправьте ошибку)
Исправьте ошибку)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.