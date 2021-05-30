Кубок Кличко. Украина сыграет с Румынией

Сборная Украины проведет очередной поединок в престижном международном турнире по соккеру Кубок Кличко-2021.
В воскресенье, 30 мая, в финале соревнований Украина Сыграет с Румынией. Прямая трансляция встречи начнется в 17:30.
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Источник — YouTube
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