В субботу, 29 мая, проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».
Встреча проходит в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок показывают телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Ман Сити».
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг – Марез, Фоден, Бернарду Силва.
«Челси»: Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Кай Хаверц, 42 мин.
Источник — Sport.ua
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