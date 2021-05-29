Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов в Порту

  • 29.05.2021 22:51
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Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».

Встреча проходит в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок показывают телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Ман Сити».

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг – Марез, Фоден, Бернарду Силва.

«Челси»: Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.

Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Кай Хаверц, 42 мин.

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Источник — Sport.ua

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