УКРАИНА U21
0 : 0
Узбекистан U21
28.05.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Узбекистан U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Турнира Валерия Лобановского

  • 27.05.2021 22:10
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Украина U-21 – Узбекистан U-21. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 28-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Молодежная сборная Украины еще за день до финальной игры мемориального турнира могла бы считать себя победителем, если бы не провалила стартовый поединок. А как еще можно оценивать выступления команды, когда даже ее главный тренер «не нашел на кого посмотреть» в матче против одногодок из Азербайджана? Впрочем, после успеха наших будущих соперников в игре против тех же «милли», результативная победа все равно позволит коллективу Руслана Ротаня защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.

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Источник — Sport.ua

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