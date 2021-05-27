В пятницу, 28-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Молодежная сборная Украины еще за день до финальной игры мемориального турнира могла бы считать себя победителем, если бы не провалила стартовый поединок. А как еще можно оценивать выступления команды, когда даже ее главный тренер «не нашел на кого посмотреть» в матче против одногодок из Азербайджана? Впрочем, после успеха наших будущих соперников в игре против тех же «милли», результативная победа все равно позволит коллективу Руслана Ротаня защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.