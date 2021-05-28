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Узбекистан U21
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Украина U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Турнира Валерия Лобановского

  • 28.05.2021 16:59
  • 4213 просмотров
  • 30 комментариев
Украина U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1. LIVE
© УАФ

Турнир Валерия Лобановского. 

Украина U-21 – Узбекистан - 0:1

Жалолиддинов, 41

 Сикан, 22 – Хамиджионов, 9, Турдиалиев, 16

Украина U-21: Турбаевский – Драмбаев, Снурницын, Муравский, Алефиренко – Батагов, Литвиненко, Бражко – Вьюнник, Ванат, Сикан.

Запасные: Фесюн, Таловеров, Вивчаренко, Кузик, Шамыч, Ременяк, Мудрик, Кравчук, Супряга.

Узбекистан U-21: Абдунабиев – Бегимов, Турдиалиев, Абдумажидов, Хамиджионов – Рахимкулов – Хошимов, Холматов, Жалолиддинов, Юракузиев – Норчаев.

Запасные:

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. МОМЕНТ! Рахимкулов на силу пробил с дальней дистанции в правый верхний угол, но голкипер потащил!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

45 мин. Драмбаев отправил за лицевую мяч своей подачей с левого фланга.

43 мин. Гости ушли в контроль на своей половине.

 41 мин. ГОЛ! Муравский может и дальше спать внутри штрафной. Жалолиддинов атаковал его, после очередного свободного, после чего пробил под голкипером.

40 мин. МОМЕНТ! Хошимов зашел на дриблинге в левый фланг штрафной, после чего пробил над воротами!

38 мин. Сикан поднимал мяч над штрафной, после рывка под заброс Драмбаева по левому флангу, но слишком высоко отдал пас.

36 мин. Рахимкулов исполнил дальний удар с правого фланга, но в створ ворот не попал.

35 мин. Прострел с правого фланга от Вьюнника пошел мимо всех партнеров в штрафной.

33 мин. Подача с правого фланга от Алефиренко Ваната так и не нашла.

31 мин. Узбекистан удерживает мяч на своей половине.

29 мин. МОМЕНТ! Да что же они творят в обороне?! Хошимов перехватил передачу Турбаевского на Муравского со свободного, но упустил мяч за лицевую.

28 мин. МОМЕНТ! Турбаевский перевел на угловой дальний угол от Норчаев в правый угол!

26 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Жалолиддинов чуть не закрутил в ворота с углового на правом фланге, но мяч полетел в перекладину, как и после добивания головой от Абдумажидова!

24 мин. Блокирована попытка удара с левого фланга штрафной от Норчаева. Угловой.

 22 мин. Сикану дали желтую за то, что он в центре поля потоптался по ногам Холматова.

22 мин. Бетимов сумел убрать Вьюнника корпусом от мяча в центре штрафной, после паса на ход от Ваната.

20 мин. Бегимов не смог исполнить точную подачу с левого фланга.

18 мин. Удар со входа от Рахмикулова со входа на правый фланг штрафной пришелся в руки голкиперу.

 16 мин. В итоге, желтую дали именно Турдиалиеву. Интересное решение.

15 мин. Сикан слишком жестко пошел в стык в центре поля с Турдиалиевым.

13 мин. Хамиджионов не смог принять высокую передачу в правый фланг атаки.

11 мин. Вновь гости забрали себе мяч.

 9 мин. Хамиджионов получил желтую за симуляцию фола со стороны Снурницына в левом фланге нашей штрафной.

8 мин. ОПАСНО! Турдиалиев заблокировал рывок Ваната в левый фланг чужой штрафной прямо перед ударом.

7 мин. Узбекистан контролирует мяч у центра поля.

5 мин. Сикан жестко налетел на Бегимова в правом фланге обороны, но арбитры дали только аут.

3 мин. МОМЕНТ! Муравский чуть не отправил мяч в свои ворота передачей в створ ворот на голкипера! Турбаевский чудом успел!

1 мин. Гости начали игру с атаки, но потеряли мяч при длинной передаче.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 28-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Молодежная сборная Украины еще за день до финальной игры мемориального турнира могла бы считать себя победителем, если бы не провалила стартовый поединок. А как еще можно оценивать выступления команды, когда даже ее главный тренер «не нашел на кого посмотреть» в матче против одногодок из Азербайджана? Впрочем, после успеха наших будущих соперников в игре против тех же «милли», результативная победа все равно позволит коллективу Руслана Ротаня защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 28.05.2021 18:04
    0
    Певно це найслабша молодіжка за рівнем гри (не за складом) яку я бачив. Поставте тренером Петракова і команда знову почне грати та перемагати. А Ротаню потрібно зав'язувати з тренерською кар'єрою, бо вже зараз очевидно, що це не його.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 18:02
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 17:55
    да... уровень ЧМ
    Ну и азербайджанский конечно тоже, наверняка это, безусловно, талантливое поколение скоро блеснёт и вскоре первая их сборная будет постоянными участниками мундиалей
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 18:01
    0
    Вон Италия сегодня будет играть товарняк, посмотрите как они сыграют, достойно и красиво.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:59
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 17:55
    да... уровень ЧМ
    Просто узбекский и казахский футбол ща на подъёме, вторых не смогли победить, первым и вовсе можем проиграть
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 28.05.2021 17:58
    +1
    Це ганьба! А найбільш боляче, що ця ганьба на турнірі імені великого Лобановського.
    Ссылка
    Anton Protsenko
      Anton Protsenko, 28.05.2021 17:58
    0
    Это даже не смешно
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 28.05.2021 17:58
    0
    Ці люди представляють країну. Думаю, що вони заслуговують реально зарплату нижче середньої по країні. А понтів....
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:58
    +2
    kirya178, 28.05.2021 17:51
    Мука Ротань будь мужиком уйди
    Зідан втратив під 10 міл.дол., але коли зрозумів що нічого вже не може дати команді подав у відставку, а то чудо, присосався ху...відірвеш.
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 17:55
    0
    dd dent, 28.05.2021 17:53
    Серьёзная команда по всей видимости
    да... уровень ЧМ
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 28.05.2021 17:54
    +1
    Где наши великий эксперты типа Леона, почему не говорят как про Динамо что с теми игроками ничего не выйграешь с любым тренером, поменяли динамовские сердца и сразу все изменилось, достаточно поменять Вротаня и сразу все поменяется
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.05.2021 17:54
    +3
    Якщо вони бездару Луччі залишили, то Ротаня залишать тим більше. УАФ - мафія!
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 28.05.2021 17:54
    +4
    А ведь мы чемпионы Мира!!! Браво, баран Ротань!!!
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 28.05.2021 17:53
    +1
    Не тратьте час, там не має на що дивитися...
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:53
    +1
    Ну от чесно, був би я на стадіоні, то не знаю чи зміг би я не зірватись на того, якого називають тренером.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:53
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 17:52
    офигеть.. моментов сколько у узбеков
    Серьёзная команда по всей видимости
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 17:52
    0
    офигеть.. моментов сколько у узбеков
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 28.05.2021 17:51
    +3
    Мука Ротань будь мужиком уйди
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 17:51
    +2
    Коеф на победу Украины в матче 19.95 к 1. Ротань иди нax
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:50
    +1
    Опять что-то ротанг не донёс игрокам
    А мы уже летим всем подряд прям - чемпионы мира
    Ссылка
    victordan
    online
      victordan, 28.05.2021 17:49
    +1
    Це просто жах. Підаr ротань ти скільки будеш знущатися над футболом? Коли вже ця шушваль на чолі з гнидою павелком і рештою уєбніv (маркевич, михайличенко, протасов ітд) покинуть наш футбол. Мене просто переповнює злість, скільки можна творити цей безпредел?
    Ссылка
    MATVEI
      MATVEI, 28.05.2021 17:29
    +8
    Хай ще узбекам влетять,то може попруть Ротаня
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:17
    +8
    Стидоба. Ні думки, ні фантазії. А покоління Чемпіони Світу. Ротань присосався і до останнього буде мочити народ.
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 28.05.2021 17:54
    +4
    А ведь мы чемпионы Мира!!! Браво, баран Ротань!!!
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 28.05.2021 17:47
    +4
    Дно, ти гдє?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 17:45
    +4
    Узбеки возят лохов. Стыд.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.05.2021 17:54
    +3
    Якщо вони бездару Луччі залишили, то Ротаня залишать тим більше. УАФ - мафія!
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 28.05.2021 17:51
    +3
    Мука Ротань будь мужиком уйди
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 28.05.2021 17:13
    +3
    Насколько Ротань левый без тактики тренер, тот же Узбекистан старается играит в современный футбол с высоким прессингом с первых минут и контролем мяча. У нас сборная перекатывает мяч поперек , о прессинге и не думают. У этой сборной нет будущего с сильными соперниками.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:58
    +2
    kirya178, 28.05.2021 17:51
    Мука Ротань будь мужиком уйди
    Зідан втратив під 10 міл.дол., але коли зрозумів що нічого вже не може дати команді подав у відставку, а то чудо, присосався ху...відірвеш.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 17:51
    +2
    Коеф на победу Украины в матче 19.95 к 1. Ротань иди нax
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 28.05.2021 17:46
    +2
    Вротань - конченый штопаный кондом
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 28.05.2021 17:58
    +1
    Це ганьба! А найбільш боляче, що ця ганьба на турнірі імені великого Лобановського.
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 28.05.2021 17:54
    +1
    Где наши великий эксперты типа Леона, почему не говорят как про Динамо что с теми игроками ничего не выйграешь с любым тренером, поменяли динамовские сердца и сразу все изменилось, достаточно поменять Вротаня и сразу все поменяется
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 28.05.2021 17:53
    +1
    Не тратьте час, там не має на що дивитися...
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:53
    +1
    Ну от чесно, був би я на стадіоні, то не знаю чи зміг би я не зірватись на того, якого називають тренером.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:50
    +1
    Опять что-то ротанг не донёс игрокам
    А мы уже летим всем подряд прям - чемпионы мира
    Ссылка
    victordan
    online
      victordan, 28.05.2021 17:49
    +1
    Це просто жах. Підаr ротань ти скільки будеш знущатися над футболом? Коли вже ця шушваль на чолі з гнидою павелком і рештою уєбніv (маркевич, михайличенко, протасов ітд) покинуть наш футбол. Мене просто переповнює злість, скільки можна творити цей безпредел?
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:48
    +1
    Проти Узбекістану недоТренер і його стадо за 1-й тайм жодного разу не попали по воротах
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 28.05.2021 18:04
    0
    Певно це найслабша молодіжка за рівнем гри (не за складом) яку я бачив. Поставте тренером Петракова і команда знову почне грати та перемагати. А Ротаню потрібно зав'язувати з тренерською кар'єрою, бо вже зараз очевидно, що це не його.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 18:02
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 17:55
    да... уровень ЧМ
    Ну и азербайджанский конечно тоже, наверняка это, безусловно, талантливое поколение скоро блеснёт и вскоре первая их сборная будет постоянными участниками мундиалей
    Ссылка
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