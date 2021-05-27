ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги покинул Лацио и близок, чтобы возглавить Интер

Ранее согласовав новый контракт с «Лацио», коуч получил предложение от «Интера»

  • 27.05.2021 22:15
  • 348 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги покинул Лацио и близок, чтобы возглавить Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский специалист Симоне Индзаги официально покинул пост главного тренера «Лацио».

В клубе сообщили: «Мы уважаем пересмотр прежнего мнения тренером и, прежде всего, игроком, который столько лет был связан с семьей «Лацио» и многими успехами бьянкочелести».

45-летний специалист ранее согласовал новый контракт с «Лацио» до 2024 года, но получил серьезное предложение от «Интера» и передумал. По данным разных источников, миланский клуб в ближайшее время объявит о назначении Симоне Индзаги.

«Лацио» занял 6-е место в чемпионате Италии, а «Интер» выиграл чемпионство под руководством Антонио Конте.

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Источник — ФК Лацио

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:32
    0
    Неплохо так для Индзаги...
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:32
    0
    Неплохо так для Индзаги...
    Ссылка
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