ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги покинул Лацио и близок, чтобы возглавить Интер

Итальянский специалист Симоне Индзаги официально покинул пост главного тренера «Лацио».

В клубе сообщили: «Мы уважаем пересмотр прежнего мнения тренером и, прежде всего, игроком, который столько лет был связан с семьей «Лацио» и многими успехами бьянкочелести».

45-летний специалист ранее согласовал новый контракт с «Лацио» до 2024 года, но получил серьезное предложение от «Интера» и передумал. По данным разных источников, миланский клуб в ближайшее время объявит о назначении Симоне Индзаги.

«Лацио» занял 6-е место в чемпионате Италии, а «Интер» выиграл чемпионство под руководством Антонио Конте.