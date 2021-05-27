Коноплянка пропустит Євро-2020

Полузащитник «Шахтера» не успел восстановиться после травмы

  • 27.05.2021 14:42
  • 4610 просмотров
  • 24 комментария
Коноплянка пропустит Євро-2020
© УАФ. Евгений Коноплянка

31-летний вингер не успел восстановиться после мышечной травмы, из-за которой не играл с середины марта. По информации источника, Евгений Коноплянка не попадет в список 26 игроков, которые поедут на Евро-2020.

В минувшем сезоне Коноплянка сыграл за «Шахтер» лишь 14 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.

Отметим, что из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

Вчера Андрей Шевченко довызвал на второй сбор полузащитника «Гента» Романа Безуса.

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Источник — Football.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Вова Фёдоров
    online
      Вова Фёдоров, 27.05.2021 16:21
    0
    Ура. Не к тому что у него что-то с здоровьем, а потому что он в отборе не работает, обрезки для него норма. Без него будет лучше.
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    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 27.05.2021 16:20
    -1
    Пропустить?- Це хороша новина! Таких гравців на не потрібно в збірній.
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 27.05.2021 16:17
    0
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:57
    Очень жаль, что у него так с травмами. Вероятно, это был последний турнир со Сборной для него.
    катар наче у наступному році ж, все може бути
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 16:02
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:37
    В принципе Коноплянка и Коваленко на данном этапе не самые важные потери для "основы" сборной, но возможности для "маневра" в основном составе и усиления с лавки все же сокращаются, а это не есть хорошо.
    Потери? Да тут сама судьба вмешалась их не пустить! 1 был бы после травмы и с нулевой формой, второй со своими 4 мин. в Италии игровыми и играли бы еще и в основе наверняка
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    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 16:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Это не удивительно. Шева вызвал всех, посмотрел, проверил, и отправил тех кто не нужен.
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    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:57
    -1
    Очень жаль, что у него так с травмами. Вероятно, это был последний турнир со Сборной для него.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:37
    +1
    В принципе Коноплянка и Коваленко на данном этапе не самые важные потери для "основы" сборной, но возможности для "маневра" в основном составе и усиления с лавки все же сокращаются, а это не есть хорошо.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 27.05.2021 15:32
    0
    Степаненко, Марлос, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Макаренко, Безус, Зубков. Еще двое всем известны. Проблема в том, что резерв исчерпан.Так что Денисову еще может представится возможность делать вид, что он не понимает сарказма комментаторов на ютубе
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.05.2021 15:30
    +2
    Нарешті нормальні (втішні) новини перед Євро "підвали". Коноплянка пропустить, Коваленко пропустить....
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 27.05.2021 15:29
    +6
    Не велика потеря. Его звёздный час был на евро 2016, который он на пару с ярмоленко благополучно просрали.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 15:29
    0
    Слева будут играть теперь циган Зубков или караваев.
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 27.05.2021 15:28
    -1
    та шо ж такоє
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    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:24
    +2
    VAD, 27.05.2021 15:22
    Вот и отлично,не будет позориться в конце карьеры как Тимощук. Видно подхватывают в норе какуюто стремную заразу....
    ты и без заразы уже бесполезное животное :
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:22
    -2
    Вот и отлично,не будет позориться в конце карьеры как Тимощук. Видно подхватывают в норе какуюто стремную заразу....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 15:20
    +5
    Хай лечится, в сбу ему уже не чего делать
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:18
    +3
    Здоровья Жека,без тебя Евро трудно будет выиграть
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 15:17
    +3
    Сумно, а ще не так давно феєрив за збірну, забив два чудові і важливі голи сербам. Мабуть, не скоро в збірній України зявиться гравець який зможе забивати в стилі Коно і мати такі самі технічні здібності. А згадайте його гол Англії з 30ти метрів. А гол за Севілью з 35 метрів. А коли був Коно молодий і ще грав за Дніпро, то пам'ятаю його швидкісні флангові проходи з точним навісом у штрафну. Це була практично копія Даріо Срни, але на лівому фланзі.
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 27.05.2021 15:16
    -1
    Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    Гравці Зорі?, подивіться другий тайм в матчі другого кола з ДК, зарплати не хватає мпбуть...
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.05.2021 15:10
    +7
    jackie9, 27.05.2021 15:00
    Здоровья Жене! Но сейчас он уже не нужен сборной
    Левый вингер - пожалуй, самая проблемная позиция в сборной. Поэтому очень жаль, что Коноплянка довел себя до подобного состояния (и я не про травмы).
    Жека времен Днепра очень сильно пригодился бы на Евро.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    +4
    Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.05.2021 14:59
    +9
    У нинішній формі він взагалі не повинен викликатися до збірної.
    Ссылка
    jackie9
    online
      jackie9, 27.05.2021 15:00
    +8
    Здоровья Жене! Но сейчас он уже не нужен сборной
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.05.2021 15:10
    +7
    jackie9, 27.05.2021 15:00
    Здоровья Жене! Но сейчас он уже не нужен сборной
    Левый вингер - пожалуй, самая проблемная позиция в сборной. Поэтому очень жаль, что Коноплянка довел себя до подобного состояния (и я не про травмы).
    Жека времен Днепра очень сильно пригодился бы на Евро.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 27.05.2021 15:29
    +6
    Не велика потеря. Его звёздный час был на евро 2016, который он на пару с ярмоленко благополучно просрали.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 27.05.2021 14:56
    +6
    Здоровья Жене, это самое главное.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 15:20
    +5
    Хай лечится, в сбу ему уже не чего делать
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    +4
    Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:18
    +3
    Здоровья Жека,без тебя Евро трудно будет выиграть
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 15:17
    +3
    Сумно, а ще не так давно феєрив за збірну, забив два чудові і важливі голи сербам. Мабуть, не скоро в збірній України зявиться гравець який зможе забивати в стилі Коно і мати такі самі технічні здібності. А згадайте його гол Англії з 30ти метрів. А гол за Севілью з 35 метрів. А коли був Коно молодий і ще грав за Дніпро, то пам'ятаю його швидкісні флангові проходи з точним навісом у штрафну. Це була практично копія Даріо Срни, але на лівому фланзі.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 16:02
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:37
    В принципе Коноплянка и Коваленко на данном этапе не самые важные потери для "основы" сборной, но возможности для "маневра" в основном составе и усиления с лавки все же сокращаются, а это не есть хорошо.
    Потери? Да тут сама судьба вмешалась их не пустить! 1 был бы после травмы и с нулевой формой, второй со своими 4 мин. в Италии игровыми и играли бы еще и в основе наверняка
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.05.2021 15:30
    +2
    Нарешті нормальні (втішні) новини перед Євро "підвали". Коноплянка пропустить, Коваленко пропустить....
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:24
    +2
    VAD, 27.05.2021 15:22
    Вот и отлично,не будет позориться в конце карьеры как Тимощук. Видно подхватывают в норе какуюто стремную заразу....
    ты и без заразы уже бесполезное животное :
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:37
    +1
    В принципе Коноплянка и Коваленко на данном этапе не самые важные потери для "основы" сборной, но возможности для "маневра" в основном составе и усиления с лавки все же сокращаются, а это не есть хорошо.
    Ссылка
    Вова Фёдоров
    online
      Вова Фёдоров, 27.05.2021 16:21
    0
    Ура. Не к тому что у него что-то с здоровьем, а потому что он в отборе не работает, обрезки для него норма. Без него будет лучше.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 27.05.2021 16:17
    0
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:57
    Очень жаль, что у него так с травмами. Вероятно, это был последний турнир со Сборной для него.
    катар наче у наступному році ж, все може бути
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 16:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Это не удивительно. Шева вызвал всех, посмотрел, проверил, и отправил тех кто не нужен.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 27.05.2021 15:32
    0
    Степаненко, Марлос, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Макаренко, Безус, Зубков. Еще двое всем известны. Проблема в том, что резерв исчерпан.Так что Денисову еще может представится возможность делать вид, что он не понимает сарказма комментаторов на ютубе
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 15:29
    0
    Слева будут играть теперь циган Зубков или караваев.
    Ссылка
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