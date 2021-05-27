Коноплянка пропустит Євро-2020

31-летний вингер не успел восстановиться после мышечной травмы, из-за которой не играл с середины марта. По информации источника, Евгений Коноплянка не попадет в список 26 игроков, которые поедут на Евро-2020.

В минувшем сезоне Коноплянка сыграл за «Шахтер» лишь 14 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.

Отметим, что из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

Вчера Андрей Шевченко довызвал на второй сбор полузащитника «Гента» Романа Безуса.