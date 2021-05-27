Коноплянка пропустит Євро-2020

31-летний вингер не успел восстановиться после мышечной травмы, из-за которой не играл с середины марта. По информации источника, Евгений Коноплянка не попадет в список 26 игроков, которые поедут на Евро-2020.
В минувшем сезоне Коноплянка сыграл за «Шахтер» лишь 14 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.
Отметим, что из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.
Вчера Андрей Шевченко довызвал на второй сбор полузащитника «Гента» Романа Безуса.
Источник — Football.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Жека времен Днепра очень сильно пригодился бы на Евро.
Жека времен Днепра очень сильно пригодился бы на Евро.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.