Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Очень рада, что возьму реванш в Гасановой»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала выход в финал квалификации Ролан Гаррос.



«Очень классные впечатления от матча. Когда ты так тяжело выигрываешь, то это вдвойне победа. Тем более, что это Ролан Гаррос. Я очень рада, что я выиграла и смогла перебороть много всего. Я намного лучше себя чувствовала, это помогло провести такой физически трудный матч. Старалась атаковать на приеме, на подаче есть нюансы, я не выигрываю простых, быстрых мячей. Я много вела в геймах 30-0, 40-0 и упускала это преимущество, не всегда сама, но и сама тоже. Кучова играет неприятно, плоско, глубоко, с двух рук. Когда пошел дождь, я сыграла этот один гейм и мы с тренером сразу обсудили, что нужно играть высокие мячи под лево. Укороченные мы не обсуждали, но это мой любимый удар, я могу его сделать с любой точки. Я увидела, что ее напрягает много бегать и за укороченными она много не бегает. Я поняла, что надо её выматывать. Видела, что она постоянно не знала, что я буду делать, когда я выполняла замах перед ударом.



Очень рада, что возьму реванш в Гасановой. Я ждала этого, очень рада, что она выиграла свой матч во втором круге и дальше я с ней сыграю. У нас был тяжелый матч в этом году в Санкт-Петербурге и я играла в принципе хорошо, но то что я могу делать сейчас – это совсем другое. Я очень хочу, чтобы в пятницу я проснулась и все было у меня хорошо, самое главное с самочувствием. Будем обсуждать, что будем делать, тактика будет одна. Сейчас говорить не буду, потому что вдруг она где-то прочитает (смеется). Будет интересно. Самое главное, чтобы у меня хватило физических сил сделать все, что я хочу. Надеюсь, что все пойдет по плану», – сказала Завацкая.