В среду, 26 мая, проходит финал Лиги Европы, в котором играют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».
Встреча проходит в Гданьске. Стартовый свисток француза Клемана Тюрпена прозвучал в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок показывают телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Херард Морено, 29 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Эдинсон Кавани, 55 мин.
Источник — Sport.ua
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