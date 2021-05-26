Украина U-21 — Азербайджан U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 26 мая, проходит поединок Турнира Лобановского между сборными Украины U-21 и Азербайджана U-21.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча (обновляется).
0:1, Гурбанли, 17
Лучшие моменты первого тайма
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Источник — Футбол 1/2/3
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