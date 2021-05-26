Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Эмблема Металлиста уже наша»

Экс-президент «Металлиста» – о возрождении клуба

  • 26.05.2021 10:26
  • 3919 просмотров
  • 19 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Эмблема Металлиста уже наша»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о предстоящем переименовании «Металла» в «Металлист», а также назвал задачи на ближайшие годы.

– Эмблема «Металлиста» уже ваша?
– Да, она уже наша.

– 29 мая она будет на футболках ФК «Металл»?
– Нет, она не может быть на футболках ФК «Металл», потому что это эмблема «Металлиста». А ФК «Металл» заканчивает Вторую лигу под названием «Металл». «Металлист» уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.

– Будут ли стоять перед «Металлистом» конкретные турнирные задачи?
– Я уже поставил задачу, говорил об этом и повторюсь: у нас задача по итогам сезона 2021/22 – выход в УПЛ, а по итогам сезона 2022/23 – закончить на месте, дающем право играть в еврокубках.

– Как насчет чемпионства?
– Задача чемпионства в Украине стоит, но на втором плане после Лиги Европы. То есть я не думаю, что нам сразу удастся в первый или во второй сезон взять чемпионат. Для этого должно нечто произойти из ряда вон.

Ранее сообщалось, что «Металл» под своим нынешним названием сыграет последнюю игру 29 мая.

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Источник — Телеграф

(16 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 11:23
    0
    Так просто все.)))))
    И чемпионство и Лига Европы а может ещё и лигу чемпионов сразу?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 26.05.2021 11:20
    0
    Fitness063, 26.05.2021 10:49
    Так г де он раньше был? До пустим при Порошенко ясно а ЗЕ 2 года уже. Тут благодарить Красникова надо харьковчанам. Он первый шаг сделал.
    Так раньше Кернес был, он и мешал
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 26.05.2021 11:16
    0
    uge-madrid, 26.05.2021 11:05
    Клуб під назвою "Металіст" має сплачувати борги. В цьому випадку неважливо Курченко,чи Ярославський. Позов в судах йде на клуб. Чи я щось пропустив?
    если это тот же клуб, или его право приемник...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 26.05.2021 11:15
    0
    Олег Мандрівник, 26.05.2021 10:47
    С какими боргами? курченко? Почему он должен их погашать?
    если это тот же металист - то да, а если другой, но приобревший по случаю старую эмблему, - то как бы и нет.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 11:13
    0
    xvalenok01, 26.05.2021 11:00
    Согласен. Гораздо лучше звучит ФК Троещина чем совковое динама.
    Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
    Ага, а ще один клуб назвати ФК "Ленін" чи ФК "Ворошилов" а може ФК "Будьоннівськ"
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 11:13
    +2
    Павел СН, 26.05.2021 11:13
    в 2024-переможець ЛЧ
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 11:13
    +2
    в 2024-переможець ЛЧ
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 11:12
    -1
    xvalenok01, 26.05.2021 11:00
    Согласен. Гораздо лучше звучит ФК Троещина чем совковое динама.
    Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
    По твоей логике Кроты Шахтер совковый клуб как и Днепр Черноморец Метталист
    Глупости говоришь
    Спарта не меняла названия хотя Чехословакии основано и таких примеров валом
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 26.05.2021 11:05
    +5
    Олег Мандрівник, 26.05.2021 10:47
    С какими боргами? курченко? Почему он должен их погашать?
    Клуб під назвою "Металіст" має сплачувати борги. В цьому випадку неважливо Курченко,чи Ярославський. Позов в судах йде на клуб. Чи я щось пропустив?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 26.05.2021 11:00
    -4
    ivtbox, 26.05.2021 10:50
    Чому не дати новому клубу назву хоча б міста і до тої назви вже ліпити рекламні бренди.
    Согласен. Гораздо лучше звучит ФК Троещина чем совковое динама.
    Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 26.05.2021 10:50
    +1
    Чому не дати новому клубу назву хоча б міста і до тої назви вже ліпити рекламні бренди.
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 10:49
    0
    Так г де он раньше был? До пустим при Порошенко ясно а ЗЕ 2 года уже. Тут благодарить Красникова надо харьковчанам. Он первый шаг сделал.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 26.05.2021 10:47
    -6
    uge-madrid, 26.05.2021 10:46
    А що з боргами? Невже погасили?
    С какими боргами? курченко? Почему он должен их погашать?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 26.05.2021 10:46
    -2
    Ну так Гепы уже нет - потому и быстро всё
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 26.05.2021 10:46
    0
    А що з боргами? Невже погасили?
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 26.05.2021 10:45
    -1
    Совок.
    Так ностальгує за більшовицькою назвою, а гроші гребе собі як голодний буржуй.
    Скільки можна було б дати новому клубу нових, оригінальних, модернових і колоритно-місцевих назв.
    Ні. Совок є совок.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 26.05.2021 10:38
    +5
    Как то быстро все переоформили.
    История мирового футбола знает такие прецеденты когда какая-то команда становилась правопреемницей исчезнувшей ранее команды.
    Но как-то быстро провернули. В условиях нашей страны.
    Тем более молчат о побочных проблемах для новой-воскресшей команды.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.05.2021 10:31
    +11
    Як все просто і лЄгко))) Хіба так буває? Чує моє серце їх в 1 лізі тягтимуть більше ніж Верес))))
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 26.05.2021 10:31
    +3
    Прям волшебник какой то
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.05.2021 10:31
    +11
    Як все просто і лЄгко))) Хіба так буває? Чує моє серце їх в 1 лізі тягтимуть більше ніж Верес))))
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 26.05.2021 11:05
    +5
    Олег Мандрівник, 26.05.2021 10:47
    С какими боргами? курченко? Почему он должен их погашать?
    Клуб під назвою "Металіст" має сплачувати борги. В цьому випадку неважливо Курченко,чи Ярославський. Позов в судах йде на клуб. Чи я щось пропустив?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 26.05.2021 10:38
    +5
    Как то быстро все переоформили.
    История мирового футбола знает такие прецеденты когда какая-то команда становилась правопреемницей исчезнувшей ранее команды.
    Но как-то быстро провернули. В условиях нашей страны.
    Тем более молчат о побочных проблемах для новой-воскресшей команды.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 26.05.2021 10:31
    +3
    Прям волшебник какой то
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 11:13
    +2
    Павел СН, 26.05.2021 11:13
    в 2024-переможець ЛЧ
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 11:13
    +2
    в 2024-переможець ЛЧ
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 26.05.2021 10:50
    +1
    Чому не дати новому клубу назву хоча б міста і до тої назви вже ліпити рекламні бренди.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 11:23
    0
    Так просто все.)))))
    И чемпионство и Лига Европы а может ещё и лигу чемпионов сразу?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 26.05.2021 11:20
    0
    Fitness063, 26.05.2021 10:49
    Так г де он раньше был? До пустим при Порошенко ясно а ЗЕ 2 года уже. Тут благодарить Красникова надо харьковчанам. Он первый шаг сделал.
    Так раньше Кернес был, он и мешал
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 26.05.2021 11:16
    0
    uge-madrid, 26.05.2021 11:05
    Клуб під назвою "Металіст" має сплачувати борги. В цьому випадку неважливо Курченко,чи Ярославський. Позов в судах йде на клуб. Чи я щось пропустив?
    если это тот же клуб, или его право приемник...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 26.05.2021 11:15
    0
    Олег Мандрівник, 26.05.2021 10:47
    С какими боргами? курченко? Почему он должен их погашать?
    если это тот же металист - то да, а если другой, но приобревший по случаю старую эмблему, - то как бы и нет.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 11:13
    0
    xvalenok01, 26.05.2021 11:00
    Согласен. Гораздо лучше звучит ФК Троещина чем совковое динама.
    Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
    Ага, а ще один клуб назвати ФК "Ленін" чи ФК "Ворошилов" а може ФК "Будьоннівськ"
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 10:49
    0
    Так г де он раньше был? До пустим при Порошенко ясно а ЗЕ 2 года уже. Тут благодарить Красникова надо харьковчанам. Он первый шаг сделал.
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 26.05.2021 10:46
    0
    А що з боргами? Невже погасили?
    Ссылка
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