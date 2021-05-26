Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Эмблема Металлиста уже наша»

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о предстоящем переименовании «Металла» в «Металлист», а также назвал задачи на ближайшие годы.
– Эмблема «Металлиста» уже ваша?
– Да, она уже наша.
– 29 мая она будет на футболках ФК «Металл»?
– Нет, она не может быть на футболках ФК «Металл», потому что это эмблема «Металлиста». А ФК «Металл» заканчивает Вторую лигу под названием «Металл». «Металлист» уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.
– Будут ли стоять перед «Металлистом» конкретные турнирные задачи?
– Я уже поставил задачу, говорил об этом и повторюсь: у нас задача по итогам сезона 2021/22 – выход в УПЛ, а по итогам сезона 2022/23 – закончить на месте, дающем право играть в еврокубках.
– Как насчет чемпионства?
– Задача чемпионства в Украине стоит, но на втором плане после Лиги Европы. То есть я не думаю, что нам сразу удастся в первый или во второй сезон взять чемпионат. Для этого должно нечто произойти из ряда вон.
Ранее сообщалось, что «Металл» под своим нынешним названием сыграет последнюю игру 29 мая.
Источник — Телеграф
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И чемпионство и Лига Европы а может ещё и лигу чемпионов сразу?
Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
Глупости говоришь
Спарта не меняла названия хотя Чехословакии основано и таких примеров валом
Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
Так ностальгує за більшовицькою назвою, а гроші гребе собі як голодний буржуй.
Скільки можна було б дати новому клубу нових, оригінальних, модернових і колоритно-місцевих назв.
Ні. Совок є совок.
История мирового футбола знает такие прецеденты когда какая-то команда становилась правопреемницей исчезнувшей ранее команды.
Но как-то быстро провернули. В условиях нашей страны.
Тем более молчат о побочных проблемах для новой-воскресшей команды.
История мирового футбола знает такие прецеденты когда какая-то команда становилась правопреемницей исчезнувшей ранее команды.
Но как-то быстро провернули. В условиях нашей страны.
Тем более молчат о побочных проблемах для новой-воскресшей команды.
И чемпионство и Лига Европы а может ещё и лигу чемпионов сразу?
Или ФК дарница. Или ФК Подол. Или ФК печерск.
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