Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Эмблема Металлиста уже наша»

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о предстоящем переименовании «Металла» в «Металлист», а также назвал задачи на ближайшие годы.

– Эмблема «Металлиста» уже ваша?

– Да, она уже наша.

– 29 мая она будет на футболках ФК «Металл»?

– Нет, она не может быть на футболках ФК «Металл», потому что это эмблема «Металлиста». А ФК «Металл» заканчивает Вторую лигу под названием «Металл». «Металлист» уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.

– Будут ли стоять перед «Металлистом» конкретные турнирные задачи?

– Я уже поставил задачу, говорил об этом и повторюсь: у нас задача по итогам сезона 2021/22 – выход в УПЛ, а по итогам сезона 2022/23 – закончить на месте, дающем право играть в еврокубках.

– Как насчет чемпионства?

– Задача чемпионства в Украине стоит, но на втором плане после Лиги Европы. То есть я не думаю, что нам сразу удастся в первый или во второй сезон взять чемпионат. Для этого должно нечто произойти из ряда вон.

Ранее сообщалось, что «Металл» под своим нынешним названием сыграет последнюю игру 29 мая.