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Азербайджан U21
26.05.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Турнира Валерия Лобановского

  • 25.05.2021 20:16
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Украина U-21 – Азербайджан U-21. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В среду, 26-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Азербайджан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Состязание в честь легендарного украинского наставника его родная страна не выигрывала десять лет, начиная от 2009-го года, пока летом 2019-го не последовала долгожданная победа молодежной сборной Украины над Израилем. В этом году наиболее титулованной команды в истории данного турнира уже не будет в списке участников, а состязаться мы будем с одногодками из Узбекистана и Азербайджана в формате одного круга. Начинать будем с матча против «милли».

Заявка сборной Украины U-21:

Вратари: Валентин Моргун («Динамо», Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21.

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Источник — Sport.ua

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