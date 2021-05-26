Турнир Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 - 0:1



Гурбанли, 17

Украина U-21: Моргун – Драмбаев, Вивчаренко, Таловеров, Кузик – Батагов, Бражко, Очеретько – Мудрик, Сикан, Супряга.

Запасные: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Алефиренко, Литвиненко, Ярмолюк, Кравчук, Вьюнник, Ванат.

Азербайджан U-21: Мехбалиев – Хусейнли, Челик, Хусейнов, Ахмадов – Вализада, С. Абдуллазада, Р. Абдуллазада, Сейидов – Ализада – Гурбанли.

Запасные:



Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).



17 мин. ГОЛ! Подача Ализада со штрафного с левого фланга на дальнюю штангу была завершена в одно касание усилиями Гурбанли.



14 мин. Очеретько запустил дальнюю передачу на ход Мудрику под свидание с голкипером, но Михаил не смог остановить мяч.



11 мин. Очеретько с фолом остановил проход Вализада в левом фланге атаки.



9 мин. Батагов не пропустил Хусейнли в левый фланг нашей штрафной.



6 мин. Руфат подобрал мяч у нашей штрафной, после отскока, но пробил в ногу стоящего перед ним Вивчаренко.



5 мин. Драмбаев на левом фланге нашей штрафной не пустил соперника к мячу, после чего был сбит.



3 мин. Работаем на своей половине под прессингом со стороны соперников



1 мин. МОМЕНТ! Ошиблись в правом фланге обороны уже на старте, после чего Ализада с острого угла протолкнул мяч мимо Моргуна, но в дальний угол не попал.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 26-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Азербайджан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Состязание в честь легендарного украинского наставника его родная страна не выигрывала десять лет, начиная от 2009-го года, пока летом 2019-го не последовала долгожданная победа молодежной сборной Украины над Израилем. В этом году наиболее титулованной команды в истории данного турнира уже не будет в списке участников, а состязаться мы будем с одногодками из Узбекистана и Азербайджана в формате одного круга. Начинать будем с матча против «милли».



Заявка сборной Украины U-21:



Вратари: Валентин Моргун («Динамо», Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).



Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).



Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21.