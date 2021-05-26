УКРАИНА U21
0 : 1
Азербайджан U21
17’   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Турнира Валерия Лобановского

  • 26.05.2021 16:55
  • 2861 просмотр
  • 8 комментариев
Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1. LIVE
© УАФ

Турнир Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 - 0:1

 Гурбанли, 17

Украина U-21: Моргун – Драмбаев, Вивчаренко, Таловеров, Кузик – Батагов, Бражко, Очеретько – Мудрик, Сикан, Супряга.

Запасные: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Алефиренко, Литвиненко, Ярмолюк, Кравчук, Вьюнник, Ванат.

Азербайджан U-21: Мехбалиев – Хусейнли, Челик, Хусейнов, Ахмадов – Вализада, С. Абдуллазада, Р. Абдуллазада, Сейидов – Ализада – Гурбанли.

Запасные: 

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).

17 мин. ГОЛ! Подача Ализада со штрафного с левого фланга на дальнюю штангу была завершена в одно касание усилиями Гурбанли.

14 мин. Очеретько запустил дальнюю передачу на ход Мудрику под свидание с голкипером, но Михаил не смог остановить мяч.

11 мин. Очеретько с фолом остановил проход Вализада в левом фланге атаки.

9 мин. Батагов не пропустил Хусейнли в левый фланг нашей штрафной.

6 мин. Руфат подобрал мяч у нашей штрафной, после отскока, но пробил в ногу стоящего перед ним Вивчаренко.

5 мин. Драмбаев на левом фланге нашей штрафной не пустил соперника к мячу, после чего был сбит.

3 мин. Работаем на своей половине под прессингом со стороны соперников

1 мин. МОМЕНТ! Ошиблись в правом фланге обороны уже на старте, после чего Ализада с острого угла протолкнул мяч мимо Моргуна, но в дальний угол не попал.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В среду, 26-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Азербайджан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Состязание в честь легендарного украинского наставника его родная страна не выигрывала десять лет, начиная от 2009-го года, пока летом 2019-го не последовала долгожданная победа молодежной сборной Украины над Израилем. В этом году наиболее титулованной команды в истории данного турнира уже не будет в списке участников, а состязаться мы будем с одногодками из Узбекистана и Азербайджана в формате одного круга. Начинать будем с матча против «милли».

Заявка сборной Украины U-21:

Вратари: Валентин Моргун («Динамо», Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 17:21
    0
    Ору
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 17:19
    0
    Слава Чебан, 26.05.2021 17:17
    такое ощущение что играет Барселона против наших
    Сам Azerbaijan как-никак!
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 26.05.2021 17:17
    0
    такое ощущение что играет Барселона против наших
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 17:13
    0
    Нормальный стадион. Когда тут вся УПЛ была в гостях. Чего бы тут Олимпику не обитать? Или Вересу...)
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 26.05.2021 17:11
    0
    По составу норм, но по игре ужас, на поле со старта азеры возят наших без шансов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 17:05
    0
    Пока не сменится тренер смотреть не буду
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 26.05.2021 05:04
    +1
    Пока тренер Ротань. даже не хочется смотреть.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 22:29
    0
    Уже и пальмы высадили?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 26.05.2021 05:04
    +1
    Пока тренер Ротань. даже не хочется смотреть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 17:21
    0
    Ору
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 17:19
    0
    Слава Чебан, 26.05.2021 17:17
    такое ощущение что играет Барселона против наших
    Сам Azerbaijan как-никак!
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 26.05.2021 17:17
    0
    такое ощущение что играет Барселона против наших
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 17:13
    0
    Нормальный стадион. Когда тут вся УПЛ была в гостях. Чего бы тут Олимпику не обитать? Или Вересу...)
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 26.05.2021 17:11
    0
    По составу норм, но по игре ужас, на поле со старта азеры возят наших без шансов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 17:05
    0
    Пока не сменится тренер смотреть не буду
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 22:29
    0
    Уже и пальмы высадили?
    Ссылка
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