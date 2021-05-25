Гаттузо со следующего сезона возглавит Фиорентину

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо возглавит «Фиорентину». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Флоренции.



Сообщается, что 43-летний специалист вступит в должность с 1 июля 2021 года.



По информации итальянских СМИ, сегодня состоялась решающая встреча, на которой стороны оформили сделку.



Ранее Гаттузо покинул пост наставника «Наполи», с которым упустил путевку в Лигу чемпионов в последнем туре.