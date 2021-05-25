Гаттузо со следующего сезона возглавит Фиорентину

Дженнаро переезжает из Неаполя во Флоренцию

  • 25.05.2021 18:07
  • 566 просмотров
  • 1 комментарий
Гаттузо со следующего сезона возглавит Фиорентину
© ФК Фиорентина. Дженнаро Гаттузо

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо возглавит «Фиорентину». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Флоренции.
 
Сообщается, что 43-летний специалист вступит в должность с 1 июля 2021 года.
 
По информации итальянских СМИ, сегодня состоялась решающая встреча, на которой стороны оформили сделку.
 
Ранее Гаттузо покинул пост наставника «Наполи», с которым упустил путевку в Лигу чемпионов в последнем туре.

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Источник — ФК Фиорентина

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:14
    +1
    Странное решение, в любом случае удачи!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:14
    +1
    Странное решение, в любом случае удачи!
    Ссылка
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