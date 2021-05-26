УКРАИНА U21

В среду, 26 мая, молодежная сборная Украины стартует на Международном турнире памяти Валерия Лобановского. Первым соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Азербайджана. В этом году турнир пройдет по необычной схеме в один круг, без полуфиналов и финала. Причиной изменения формата стал отказ от участия «молодежки» Туниса.

Таким образом украинская сборная в первом поединке сыграет с Азербайджаном, а через день, 28 мая, с Узбекистаном. После завершения турнира, сине-желтые отправятся в Стамбул, где 2 июня сыграют товарищеский поединок против Турции. Все эти матчи второго сбора следует рассматривать сквозь призму подготовки нашей команды к поединкам отборочного этапа чемпионата Европы U-21, которые начнутся в сентябре.

На свой второй тренировочный сбор в нынешнем году Руслан Ротань вызвал 24 футболистов, но из-за травмы и повреждений различной степени к работе приступили 22 игрока. Одной из задач товарищеских поединков является просмотр потенциальных новичков, которые смогут усилить команду. Обращает внимание появление в составе нападающего Владислава Ваната, который провел очень результативный сезон в составе молодежки «Динамо», атакующего полузащитника «Львова» Артура Ременяка, а также талантливого хавбека «Руха» Ивана Литвиненко.

Среди трех голкиперов, вызванных на сбор, только Никита Турбаевский из донецкого «Шахтера» однажды защищал ворота «молодежки». На фоне других, малоопытных игроков, Супряга, Мудрик, Сикан и Батагов вообще выглядят настоящими «диназаврамы», которые уже имеют солидный опыт матчей УПЛ, а кто-то и еврокубковых баталий.

В этом году тренерский штаб «молодежки» уже проводил тренировочный сбор, в ходе которого было сыграно три поединка. Удачными эти матчи никак не назовешь, ведь дважды наши ребята проиграли: Болгарии (1:2) и Словакии (2:3), а однажды сыграли вничью с Узбекистаном (1:1). Будем надеяться, что выводы из этих неудач были сделаны и молодежная сборная Украины выступит удачно.

Напомним, что турнир Лобановского проводится с 2003 года, а с участием молодежных сборных с 2006 года. Сборная Украины дважды выигрывала почетный трофей - в 2009 и 2019 годах. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

За свою историю украинская молодежная сборная провела два товарищеских поединка с командой Азербайджана, и статистика этих матчей не в пользу «сине-желтых»: поражение (1:2) в 2016 году и ничья (1:1) в 2019-м.

Первый матч на турнире Лобановского не будет легкой прогулкой для украинцев, учитывая несыгранность обновленного состава и тяжелый минувший сезон, но, в любом случае, соперников такого уровня нужно побеждать.

Ориентировочный состав:

Украина U-21: Турбаевский – Снурницын, Бражко, Таловеров, Вивчаренко, Батагов, Литвиненко, Ярмолюк, Очеретько, Мудрик, Супряга.

26 мая, среда