Украина футбольная. Верес проиграл, Слободян рассказал об отставке Яковенко

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».
- «Верес» снова теряет очки, «Металлист 1925» и «Агробизнес» этим пользуются;
- «Оболонь» добывает волевую победу, «Авангард» и «Нива» выигрывают;
- Эксклюзив: Александр Слободян о приглашении и отставке «Яковенко»;
- Вторая лига: в Группе «А» опять все сложно, «Кривбасс» обеспечил место в Первой лиге.
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Источник — ПФЛ
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