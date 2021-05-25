Известно, когда Де Дзерби возглавит Шахтер, Малиновский в сборной Серии A

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 24 мая.

1. Де Дзерби возглавит Шахтер 25 мая. Итальянец подпишет с «горняками» контракт на два года.

2. Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta. Руслан отлично зарекомендовал себя перед началом чемпионата Европы.

3. Журналист: Алексей Михайличенко стал вице-президентом УАФ. Бывший спортивный директор «Динамо» будет курировать олимпийское направление работы.

4. Ничья с привкусом недосказанности. Алексей Сливченко – о поединке сборных Украины и Бахрейна (1:1).

5. ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Никола Василь сменил Зарю на чемпионат Германии. Кипер подписал контракт с клубом «Санкт-Паули».

6. Без Рамоса и игроков Реала. Испания огласила состав на Евро-2020. Невозможное возможно.

7. Изменения продолжаются. Александрию покинули спортдир и 5 тренеров. Обновления и в клубе, и в тренерском штабе.

8. Пять бразильцев, которых Шахтер открыл футбольному миру. «Горняки», которые сегодня празднуют 85-летие, прекрасно научились работать с бразильскими талантами.

9. Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании. Украинских спортсменок наказали за нарушение ковид-протоколов.

10. Скрипник не спешит продлевать контракт с Зарей. Соглашение специалиста с луганским клубом действительно еще год.