Журналист: Алексей Михайличенко стал вице-президентом УАФ

Бывший спортивный директор «Динамо» будет курировать олимпийское направление работы

  • 24.05.2021 12:28
  • 1303 просмотра
  • 6 комментариев
Журналист: Алексей Михайличенко стал вице-президентом УАФ
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко стал одним из трех новых вице-президентов Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.
 
Михайличенко будет курировать олимпийское направление работы. Еще двумя вице-президентами стали Василий Орлецкий и Юрий Голык. Орлецкий будет заниматься реструктуризацией массового футбола, Голык будет отвечать за развитие инфраструктуры.
 
Ранее сообщалось, что Михайличенко претендовал на две должности и якобы даже мог заменить Мирона Маркевича, который руководит Комитетом сборных УАФ.
 
Предыдущим местом работы Михайличенко было киевское «Динамо», где он в последнее время работал спортивным директором.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 13:19
    0
    Отлично
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 24.05.2021 13:12
    -1
    Все валят от суркисни куда подальше, и правильно делают
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:08
    +2
    Походу полная задница будет олимпийскому направлению работы
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.05.2021 12:48
    0
    Alex86 1, 24.05.2021 12:39
    Всех вице презиков вкл сурка?
    Так Михайліченко хоч дійсно ФУТБОЛІСТ у будь-якому сенсі, де знає досконало всі тонкощі цієї гри. А непорозуміння павелко, це ЩО і з ЯКОГО буфету техробка? Як можна призначати -як аналогія- завідуючого хирургійним відділенням працівника м'ясокомбінату?
    Нашими футбольними структурами повинні керувати Люди, на кшталт: Буряк, Яковенко, Мунтян, Бессонов... а не якесь фуфло з торгівельної чи будівельної галузі.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 12:39
    0
    _Funnycat, 24.05.2021 12:33
    Давайте еще Бессонова с Заваровым и Чехоналидзе с ШАблием тоже в УАФ
    Всех вице презиков вкл сурка?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 12:33
    0
    Давайте еще Бессонова с Заваровым и Чехоналидзе с ШАблием тоже в УАФ
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:08
    +2
    Походу полная задница будет олимпийскому направлению работы
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 13:19
    0
    Отлично
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.05.2021 12:48
    0
    Alex86 1, 24.05.2021 12:39
    Всех вице презиков вкл сурка?
    Так Михайліченко хоч дійсно ФУТБОЛІСТ у будь-якому сенсі, де знає досконало всі тонкощі цієї гри. А непорозуміння павелко, це ЩО і з ЯКОГО буфету техробка? Як можна призначати -як аналогія- завідуючого хирургійним відділенням працівника м'ясокомбінату?
    Нашими футбольними структурами повинні керувати Люди, на кшталт: Буряк, Яковенко, Мунтян, Бессонов... а не якесь фуфло з торгівельної чи будівельної галузі.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 12:39
    0
    _Funnycat, 24.05.2021 12:33
    Давайте еще Бессонова с Заваровым и Чехоналидзе с ШАблием тоже в УАФ
    Всех вице презиков вкл сурка?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 12:33
    0
    Давайте еще Бессонова с Заваровым и Чехоналидзе с ШАблием тоже в УАФ
    Ссылка
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