Журналист: Алексей Михайличенко стал вице-президентом УАФ

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко стал одним из трех новых вице-президентов Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.
Михайличенко будет курировать олимпийское направление работы. Еще двумя вице-президентами стали Василий Орлецкий и Юрий Голык. Орлецкий будет заниматься реструктуризацией массового футбола, Голык будет отвечать за развитие инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Михайличенко претендовал на две должности и якобы даже мог заменить Мирона Маркевича, который руководит Комитетом сборных УАФ.
Предыдущим местом работы Михайличенко было киевское «Динамо», где он в последнее время работал спортивным директором.
Источник — Twitter
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Нашими футбольними структурами повинні керувати Люди, на кшталт: Буряк, Яковенко, Мунтян, Бессонов... а не якесь фуфло з торгівельної чи будівельної галузі.
Нашими футбольними структурами повинні керувати Люди, на кшталт: Буряк, Яковенко, Мунтян, Бессонов... а не якесь фуфло з торгівельної чи будівельної галузі.
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