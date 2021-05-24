Журналист: Алексей Михайличенко стал вице-президентом УАФ

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко стал одним из трех новых вице-президентов Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.



Михайличенко будет курировать олимпийское направление работы. Еще двумя вице-президентами стали Василий Орлецкий и Юрий Голык. Орлецкий будет заниматься реструктуризацией массового футбола, Голык будет отвечать за развитие инфраструктуры.



Ранее сообщалось, что Михайличенко претендовал на две должности и якобы даже мог заменить Мирона Маркевича, который руководит Комитетом сборных УАФ.



Предыдущим местом работы Михайличенко было киевское «Динамо», где он в последнее время работал спортивным директором.