В матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.