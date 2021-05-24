Украина сыграла вничью с Бахрейном, Лилль, выиграл Лигу 1, триумф Рамиреса

Главные новости за 23 мая на Sport.ua

  • 24.05.2021 03:30
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Украина сыграла вничью с Бахрейном, Лилль, выиграл Лигу 1, триумф Рамиреса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 мая.

1. Пища для размышлений. Сборная Украины в Харькове не сумела обыграть Бахрейн. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью в первом товарищеском матче перед Евро-2020.

2. Тейлор победил Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира. Джош Тейлор объединил пояса в полусреднем весе.

3. Серебро едет в Милан. Аталанта дома уступила команде Пиоли. «Россонери» забили два пенальти и вышли в Лигу чемпионов.

4. Лилль взял трофей во Франции! Звездному ПСЖ не удалось выиграть титул. «Монако» занял третью позицию в чемпионате Франции, опередив «Лион».

5. АПЛ. Ливерпуль и Челси пробились в ЛЧ. В Лигу конференций попал Тоттенхэм. В одно время прошли матчи заключительного 38 тура Английской Премьер-лиги.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Пролетел мимо ЛЧ. Гаттузо покинул пост наставника Наполи. Неаполитанцы в решающем матче не сумели обыграть скромную «Верону».

7. Тейлор разбил Рамиреса. Впереди – испытание Кроуфордом. Лев Кравцив – об одном из главных поединков 2021 года.

8. Милан и Юве вышли в ЛЧ, Рома с Фонсекой сотворила камбек и попала в ЛК. «Аталанта» с украинцем Малиновским заняла третье место в чемпионате Италии.

9. Поедет на Евро. Травма Яремчука оказалась несерьезной. Форвард «Гента» вскоре присоединится к сборной Украины.

10. ФОТО ДНЯ. Герой Манчестера. Зинченко с трофеем Английской Премьер-лиги. Украинский футболист празднует свой 3-й чемпионский титул в Англии.

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Источник — Sport.ua

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