Украина – Бахрейн. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Харькове

  • 23.05.2021 21:07
  • 947 просмотров
  • 2 комментария
Украина – Бахрейн. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УАФ

В воскресенье, 23 мая, проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Бахрейна.

Матч проходит в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывают телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Бахрейн. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 21:52
    0
    первый тайм закончился, и где обещанные видео голов?
    шо, не было?
    так в названии статьи написано...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 21:51
    0
    первый тайм закончился, и обещанные видео голов?
    шо, не было?
    так в названии статьи написано...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 21:52
    0
    первый тайм закончился, и где обещанные видео голов?
    шо, не было?
    так в названии статьи написано...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 21:51
    0
    первый тайм закончился, и обещанные видео голов?
    шо, не было?
    так в названии статьи написано...
    Ссылка
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