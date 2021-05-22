Вальядолид – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 38-го тура испанской Ла Лиги

  • 22.05.2021 04:34
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Вальядолид – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 38-го тура испанской Ла Лиги «Вальядолид» – «Атлетико» Мадрид.

«В первом круге «Атлетико» выиграл со счетом 2:0. Всего в истории соперники встречались 87 раз (53 победы «матрасников», 19 побед «бело-фиолетовых» и 15 ничьих). Это будет заключительная игра испанской Ла Лиги этого сезона. Сейчас команда Симеоне опережает второй «Реал» на два очка, и для чемпионства «матрасникам» нужно выигрывать у «Вальядолида», который с 31 баллом идет 19-м в зоне вылета, но имеет еще шансы на сохранение прописки в Ла Лиге.

Думаю, «Атлетико» не упустит такой шанс и в этой игре сделает все возможное для победы. Мне кажется, «матрасники» выиграют этот матч и станут чемпионами Испании. И это будет таким своеобразным подвигом. 

Я считаю, что «Атлетико» заслужил это чемпионство, потому что почти весь сезон они лидировали и были вверху турнирной таблицы Ла Лиги, в то время как «Реал» и «Барселона» буксовали», – сказал Бартулович. 

Матч «Вальядолид» – «Атлетико» Мадрид состоится 22 мая. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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