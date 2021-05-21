Кто сыграет на Евро-2020? Актуальные заявки всех сборных

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах 11 городов Европы пройдет долгожданное Евро-2020.

В финальном раунде чемпионата Европы сыграют 24 сборные, среди них и национальная команда Украины, которая оказалась в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

До 1 июня все сборные должны объявить итоговые заявки, в которые войдут 26 игроков. Некоторые уже сделали это, а многие опубликовали расширенные списки, из которых будет формироваться окончательная заявка.

Вплоть до первого матча допускается неограниченное число замен в случае тяжелых травм или заболеваний игроков. При этом вернуть замененного футболиста в заявку нельзя.

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте. Эта новость будет обновляться по мере появления новой официальной информации.

ГРУППА A

Турция

Расширенная заявка из 30 футболистов.

Вратари: Мерт Гюнок («Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»), Алтай Байындыр («Фенербахче»), Гекхан Аккан («Ризеспор»)

Защитники: Зеки Челик («Лилль»), Мерт Мюлдюр («Сассуоло»), Мерих Демирал («Ювентус»), Озан Кабак («Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»), Каан Айхан («Сассуоло»), Умут Мераш («Гавр»), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»)

Полузащитники: Абдулкадир Эмюр («Трабзонспор»), Дженгиз Юндер («Лестер»), Эфеджан Караджа («Аланьяспор»), Халил Акбунар («Гезтепе»), Дорукхан Токез («Бешикташ»), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Махмут Текдемир («Башакшехир»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Озан Туфан («Фенербахче»), Тайлан Антальялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Юсуф Языджы («Лилль»)

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль»), Энес Юнал («Хетафе»), Халил Дервишоглу («Галатасарай»), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф), Керем Актюркоглу («Галатасарай»)

Италия

Расширенная заявка из 33 футболистов.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»)

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Мануэль Лаццари («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толой («Аталанта»)

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ»)

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кен («ПСЖ»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»)

Уэльс

Еще не огласил.

Швейцария

Расширенная заявка из 29 футболистов.

Вратари: Ян Cоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин («Монпелье»), Грегор Кобель («Штутгарт»)

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд), Лорис Бенито («Бордо»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Кевен Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Сильван Видмер («Базель»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Джордан Лотомба («Ницца»), Эрай Джюмерт («Базель»)

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия» Менхенгладбах), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джибриль Соу («Айнтрахт» Франкфурт), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Стивен Цубер («Айнтрахт» Франкфурт) Эдимилсон Фернандес («Майнц»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Дэн Ндой («Ницца»), Анди Зечири («Брайтон»)

Нападающие: Брель Эмболо («Боруссия» Менхенгладбах), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Харис Сеферович («Бенфика»)

ГРУППА B

Дания

Еще не огласила.

Финляндия

Предварительная заявка из 26 футболистов.

Вратари: Лукаш Градецки («Байер»), Йессе Йоронен («Брешиа»), Анси Яккола («Бристоль»).

Защитники: Юхани Ояла («Вейле»), Лео Вяйсянен («Эльфсборг»), Саули Вяйсянен («Кьево»), Паулус Араюури («Пафос»), Даниэл О'Шонесси (ХИК), Роберт Иванов («Варта»), Альбин Гранлунд («Сталь»), Йере Уронен («Генк»), Николас Хямяляйнен («Куинз Парк Рейнджерс»).

Полузащитники: Николай Алхо (МТК), Пюрю Сойри, Йони Кауко (оба — «Эсбьерг»), Глен Камара («Рейнждерс»), Онни Валакари («Пафос»), Расмус Шюллер («Юргорден»), Томас Лам («Зволле»), Тим Спарв («Лариса»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»).

Нападающие: Йоэль Похьянпало («Унион»), Ласси Лаппалайнен («Монреаль»), Ясин-Амин Ассехнун («Лахти»), Маркус Форсс («Брентфорд»), Теему Пукки («Норвич»).

Бельгия

Предварительная заявка из 26 футболистов.

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матс Зельс (Страсбург).

Защитники: Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм), Дедрик Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика).

Полузащитники: Янник Карраско (Атлетико), Тимоти Кастань (Лестер), Насер Шадли (Башакшехир), Торган Азар (Боруссия Д), Тома Мунье (Боруссия Д), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат (Лестер), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Боруссия Д), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Эден Азар (Реал), Леандро Троссар (Брайтон), Дрис Мертенс (Наполи), Джереми Доку (Ренн).

Нападающие: Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас), Миши Батшуайи (Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).

Россия

Расширенная заявка из 30 футболистов.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»)

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Максим Мухин («Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Динамо» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»)

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва)

ГРУППА C

Нидерланды

Расширенная заявка из 34 футболистов.

Вратари: Марко Бизот («Алкмаар»), Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Маартен Стекеленбург («Аякс»)

Защитники: Патрик ван Аанхолт («Кристал Пэлэс»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Аякс»), Дензел Думфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта»), Рик Карсдорп («Рома»), Маттейс де Лихт («Ювентус»), Джерри Сент-Юсте («Майнц»), Кенни Тете («Фулхэм»), Юррьен Тимбер («Аякс»), Йоэл Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал («Алкмаар»)

Полузащитники: Донни ван де Беек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Дави Классен («Аякс»), Теун Коопмейнерс («Алкмаар»), Мартен де Роон («Аталанта»), Тонни Вильена («Краснодар»), Джорджинио Вейналдум («Ливерпуль»)

Нападающие: Стевен Бергхейс («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Тоттенхэм»), Анвар Эль-Гази («Астон Вилла»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Дониэлл Мален (ПСВ), Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Спартак» Москва), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»)

Украина

Расширенная заявка из 35 футболистов.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Реал»), Андрей Пятов («Шахтер»), Анатолий Трубин («Шахтер»)

Защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный («Динамо» Киев), Виктор Корниенко («Шахтер»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Денис Попов («Динамо» Киев), Александр Сирота («Динамо» Киев), Александр Тимчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко («Шахтер»)

Полузащитники: Сергей Сидорчук («Динамо» Киев), Владимир Шепелев («Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта»), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Евгений Коноплянка («Шахтер»), Марлос («Шахтер»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Виктор Коваленко («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зубков («Ференцварош»), Георгий Судаков («Шахтер»), Александр Андриевский («Динамо» Киев), Богдан Леднев («Динамо» Киев), Артем Бондаренко («Мариуполь»)

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Беседин («Динамо» Киев), Артем Довбик («Днепр-1»)

Австрия

Расширенная заявка из 30 футболистов.

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Хайнц Линднер («Базель»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александер Шлагер (ЛАСК)

Защитники: Дэвид Алаба («Бавария»), Александар Драгович («Байер»), Марко Фридль («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Штефан Лайнер («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион»), Андреас Ульмер («Зальцбург»)

Полузащитники: Хусейн Балич (ЛАСК), Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Кристо Баумгартнер («Хоффенхайм»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Штефан Ильсанкер («Айнтрахт»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Валентино Лазаро («Боруссия» Менхенгладбах), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Луис Шауб («Люцерн»), Ксавер Шлагер («Вольфсбург»), Алессандро Шопф («Шальке-04»)

Нападающие: Марко Арнаутович («Шанхай Порт»), Адриан Грбич («Лорьян»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич («Штутгарт»), Карим Онисиво («Майнц»)

Северная Македония

Предварительная заявка из 26 футболистов.

Вратари: Столе Димитриевски («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса» Катокопиа), Ристо Янков («Работнички»)

Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («Фехервар»), Эгзон Бейтуляй («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Велкоски («Риека»), Эгзиян Алиоски («Лидс»)

Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Эльиф Эльмас («Наполи»), Даниел Аврамовски («Кайсериспор»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Марьян Радески («Академия Пандев»)

Нападающие: Горан Пандев («Дженоа»), Александар Трайковски («Мальорка»), Иван Тричковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велкоски («Сараево»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава)

ГРУППА D

Англия

Еще не огласила.

Хорватия

Заявка из 26 футболистов.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ловре Калинич («Хайдук»), Симон Слуга («Лутон»)

Защитники: Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Олимпик»), Деян Ловрен («Зенит»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Вида («Бешикташ»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»)

Полузащитники: Матео Ковачич («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Никола Влашич (ЦСКА Москва), Марио Пашалич («Аталанта»), Иван Перишич («Интер»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лука Иванушец («Динамо» Загреб)

Нападающие: Анте Ребич («Милан»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)

Шотландия

Заявка из 26 футболистов.

Вратари: Крейг Гордон («Хартс»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Джон Маклафлин («Рейнджерс»)

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Селтик»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стивен О'Доннелл («Мазервелл»), Нейтан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»)

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Билли Гилмор («Челси»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»)

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджрс») , Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»)

Чехия

Еще не огласила.

ГРУППА E

Испания

Еще не огласила.

Швеция

Заявка из 26 футболистов.

Вратари: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Кристоффер Нордфельдт (Генчлербирлиги), Робин Ольсен (Эвертон).

Защитники: Эмиль Крафт (Ньюкасл), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даниэльсон (Далянь Ифан), Мартин Ольссон (Хэкен), Людвиг Аугустинссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Филип Хеландер (Рейнджерс), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист (Хельсинборг).

Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Уотфорд), Виктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевски (Ювентус), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль (Сампдория), Кристоффер Ольссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Митьюлланд), Маттиас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).

Нападающие: Маркус Берг (Краснодар), Александр Исак (Реал Сосьедад), Робин Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).

Польша

Заявка из 26 футболистов и 5 в резерве.

Вратари: Лукаш Фабяньски («Вэст Хэм»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»)

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Павел Давидович («Верона»), Камиль Глик («Беневенто»), Михал Хелик («Барнсли»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Камиль Пентковски («Ракув»), Тимотеуш Пухач («Лех»), Мацей Рыбус («Локомотив» Москва)

Полузащитник: Пшемыслав Франковски («Чикаго Файр»), Камиль Южвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловски («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив» Москва), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Брайтон»), Пшемыслав Плахета («Норвич»), Петр Зелиньски («Наполи»)

Нападающие: Давид Ковнацки («Фортуна» Дюссельдорф), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Марсель»), Кароль Свидерски (ПАОК), Якуб Шверчок («Пяст»)

Резерв: Радослав Маецки («Монако»), Рафал Аугустыняк («Урал»), Камиль Гросицки («Вест Бромвич»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Себастьян Шиманьски («Динамо» Москва)

Словакия​​

Предварительная заявка из 24 футболистов.

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»)

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриниар («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Якуб Голубек («Пяст»)

Полузащитники: Марек Гамшик («Гетеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кельн»), Роберт Мак («Ференцварош»), Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Матуш Беро («Арнем»), Эрик Ирка («Мирандес»)

Нападающие: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Давид Стрелец («Слован»)

ГРУППА F

Венгрия

Расширенная заявка из 30 футболистов.

Вратари: Адам Богдан («Ференцварош»), Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («Лейпциг»), Болаж Тот («Пушкаш-Академия»)

Защитники: Бендегуз Болла («Фехервар»), Эндре Ботко («Ференцварош»), Оттило Фиоло («Фехервар»), Сильвестер Хандья («Фехервар»), Акош Кечкеш («Лугано»), Адам Лонг («Омония»), Герге Ловренчич («Ференцварош»), Вилли Орбан («Лейпциг»), Чобо Шпондлер («Пушкаш-Академия»), Оттило Солои («Фенербахче»)

Полузащитники: Томаш Чери («Мезекевешд»), Даниэль Гоздог («Гонвед»), Филип Холендер («Партизан»), Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), Адам Нодь («Бристоль Сити»), Лоик Него («Фехервар»), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер («Ференцварош»), Доминик Собослаи («Лейпциг»)

Нападающие: Янош Хан («Пакш»), Неманья Николич («Фехервар»), Роланд Шоллои («Фрайбург»), Соболч Шен («Далла»), Адам Солои («Майнц»), Кевин Варга («Касымпаша»), Роланд Варга (МТК)

Португалия

Заявка из 26 футболистов.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Гранада»)

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоау Пальинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вилльям Карвалью («Бетис»)

Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»)

Франция

Заявка из 26 футболистов.

Вратари: Юго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Олимпик»), Майк Меньян («Лилль»)

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Кюрт Зума («Челси»)

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»)

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркюс Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах)

Германия

Заявка из 26 футболистов.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»)

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг») , Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»)

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Йосуа Киммих («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах)

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»)