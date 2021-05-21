Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украины – Бахрейн

На товарищеском поединке Украина - Бахрейн, который состоится 23 мая в Харькове на ОСК «Металлист» (начало - в 21.00), будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павелом Орелом.

На линиях ему будут помогать Петр Блази и Камил Хайек.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

ФОТО. Подготовка к Бахрейну. Команда Шевченко провела тренировку в Харькове