Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украины – Бахрейн

На товарищеском поединке Украина - Бахрейн, который состоится 23 мая в Харькове на ОСК «Металлист» (начало - в 21.00), будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павелом Орелом.
На линиях ему будут помогать Петр Блази и Камил Хайек.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
ФОТО. Подготовка к Бахрейну. Команда Шевченко провела тренировку в Харькове
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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