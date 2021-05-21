Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украины – Бахрейн

Помогать чехам будет Виталий Романов

  • 21.05.2021 13:00
  • 937 просмотров
  • 1 комментарий
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украины – Бахрейн
© fotbal.cz. Павел Орел

На товарищеском поединке Украина - Бахрейн, который состоится 23 мая в Харькове на ОСК «Металлист» (начало - в 21.00), будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павелом Орелом.

На линиях ему будут помогать Петр Блази и Камил Хайек.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 21.05.2021 13:40
    0
    Что с Аранивским, из Греции вернулся?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.05.2021 13:40
    0
    Что с Аранивским, из Греции вернулся?
    Ссылка
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