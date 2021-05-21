Лидер Динамо не поможет сборной Украины на Евро-2020, Соболь стал чемпионом

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на Евро. Хавбек «Динамо» пропустит чемпионат Европы.

2. Шанс от Луческу. Смогут ли усилить Динамо игроки, вернувшиеся из аренды? Сразу 12 футболистов могут получить возможность пробиться в первую команду «бело-синих».

3. Трофей Соболя! Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2020/21. В ключевом поединке зафиксирована ничья против «Андерлехта».

4. Источник: Ребров отправляется в Афины на переговоры с клубом АЕК. Украинский тренер принял решение покинуть венгерский «Ференцварош».

5. Превью ЧМ по хоккею. Почти без игроков НХЛ, без вылета, но с интригой. Превью чемпионата мира по хоккею-2021 в элитном дивизионе.

6. ОФИЦИАЛЬНО: УАФ навсегда отстранила Севидова от футбола. Специалист может обжаловать решение Апелляционного комитета организации в Лозанне.

7. Фенербахче ждет, что Заря выкупит Аллахьяра. Возможно, чтобы продать Динамо. Турецкий клуб рассчитывает вскоре получить 3,5 миллиона евро.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинут восемь игроков. В команде предстоит перестройка.

9. «Наркота? Ни в коем случае! Бухло? Ну дык!» Куда исчез легендарный Адриано. Авторская колонка культового бразильского нападающего «Интера».

10. Де Дзерби хочет забрать в Шахтер Локателли и еще одного игрока Сассуоло. Переговоры по поводу Мануэля Локателли уже идут.