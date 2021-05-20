Яремчук — лучший игрок в матче Гента со Стандартом по версии WhoScored

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук стал лучшим игроком своей команды в поединке чемпионата Бельгии против «Стандарта» (2:0) по версии авторитетного портала WhoScored.

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Гента» и на 94-й минуте забил второй мяч команды.

За свою игру украинец получил наивысшую оценку в составах обеих команд — 7,7 балла. Также высокую оценку получил другой украинец Роман Безус (7,5).

Игорь Пластун вышел на замену и получил балл 6,4.

«Гент» – «Стандард» – 2:0

Голы: 1:0 - 7 Маледе, 2:0 - 90+4 Яремчук