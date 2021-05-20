Тuttoatalanta: «Малиновский – лучший. Продолжает творить волшебство»

Итальянское издание оценило игроков «Аталанты» в финале Кубка Италии

  • 20.05.2021 11:45
  • 527 просмотров
  • 1 комментарий
Тuttoatalanta: «Малиновский – лучший. Продолжает творить волшебство»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заслужил самую высокую оценку в своей команды за проигранный финал Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2).
 
Издание Тuttoatalanta поставило автору единственного гола в составе баргамасков 7 баллов ровно. Еще у троих игроков по 6.5, у остальных ниже.
 
«Он продолжил творить волшебство, когда ударом левой ноги обыграл Буффона, забив единственный мяч своей команды в финале. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле», – так описал перфоманс Малиновского журналист итальянского издания.

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Источник — Tutto Atalanta

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.05.2021 11:50
    +1
    Жаль Руслана, заслужил он на трофей.
    Как и команда в принципе
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.05.2021 11:50
    +1
    Жаль Руслана, заслужил он на трофей.
    Как и команда в принципе
    Ссылка
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