Тuttoatalanta: «Малиновский – лучший. Продолжает творить волшебство»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заслужил самую высокую оценку в своей команды за проигранный финал Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2).



Издание Тuttoatalanta поставило автору единственного гола в составе баргамасков 7 баллов ровно. Еще у троих игроков по 6.5, у остальных ниже.



«Он продолжил творить волшебство, когда ударом левой ноги обыграл Буффона, забив единственный мяч своей команды в финале. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле», – так описал перфоманс Малиновского журналист итальянского издания.