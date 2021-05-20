Тuttoatalanta: «Малиновский – лучший. Продолжает творить волшебство»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заслужил самую высокую оценку в своей команды за проигранный финал Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2).
Издание Тuttoatalanta поставило автору единственного гола в составе баргамасков 7 баллов ровно. Еще у троих игроков по 6.5, у остальных ниже.
«Он продолжил творить волшебство, когда ударом левой ноги обыграл Буффона, забив единственный мяч своей команды в финале. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле», – так описал перфоманс Малиновского журналист итальянского издания.
Источник — Tutto Atalanta
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Как и команда в принципе
Как и команда в принципе
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