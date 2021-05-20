Иван ФЕДЫК: «За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четверку»

Наставник «Руха» хочет максимально сохранить состав

  • 20.05.2021 10:41
  • 216 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ФЕДЫК: «За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четверку»
© Футбол 1/2/3. Иван Федык

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык подвел итоги сезона для команды, а также сказал о комплектации на следующий сезон. 

«Этот сезон был переходной. Серьёзных достижений у нас и  не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четвёрку. 

Рагнар Сигурдссон и Бобур Абдухоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет - посмотрим. 

Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции - это крайние защитники и крайние нападающие», - сказал Федык.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 20.05.2021 11:41
    0
    Він забув про позицію головного тренера! Її теж необхідно підсилити,якщо Рух хоче мати амбіції в УПЛ в наступному сезоні!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 20.05.2021 11:41
    0
    Він забув про позицію головного тренера! Її теж необхідно підсилити,якщо Рух хоче мати амбіції в УПЛ в наступному сезоні!
    Ссылка
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