Иван ФЕДЫК: «За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четверку»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык подвел итоги сезона для команды, а также сказал о комплектации на следующий сезон.
«Этот сезон был переходной. Серьёзных достижений у нас и не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четвёрку.
Рагнар Сигурдссон и Бобур Абдухоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет - посмотрим.
Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции - это крайние защитники и крайние нападающие», - сказал Федык.
Источник — Футбол 1/2/3
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