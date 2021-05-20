Иван ФЕДЫК: «За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четверку»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык подвел итоги сезона для команды, а также сказал о комплектации на следующий сезон.

«Этот сезон был переходной. Серьёзных достижений у нас и не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четвёрку.

Рагнар Сигурдссон и Бобур Абдухоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет - посмотрим.

Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции - это крайние защитники и крайние нападающие», - сказал Федык.